PALE SRBIJU GODINU DANA, DAJU “ZELENO SVETLO” ZA NASILJE Sad kad su doveli svojim postupcima do totalnog terorizma - sada se peru!
TERORISTIČKI napad u Ćacilendu isped zgrade Doma Narodne skupštine Srbije izazvan je rastućim tenzijama u društvu od strane blokadera, što je potvrdio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić u današnjem vanrednom obraćanju povodom pucnjave i požara
Kao vuk u jagnjećoj koži, blokaderi pričaju da su za mir, pravdu i slobodu. Istina je, ipak, drugačija.
Nakon skoro godinu dana targetiranja najviših institucija države Srbije, poziva na nasilnu promenu državnog uređenja, pretnje o "jahanju" i "dinstanju" političkih protivnika, dogodilo se ono čega su se svi plašili.
Jedan čovek uzeo je oružje u ruke i ispalio hitac u muškarca koji se u tom trenutku nalazio ispred šatora kod Skupštine, na lokaciji popularno nazvanoj Ćacilend.Ž
Sada kada je krv prolivena, blokaderi se peru objavama po svojim stranicama na društvenim mrežama, poput ove na slici ispod!
