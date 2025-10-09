SMIŠLJENO I NAMERNO SU UNIŠTAVALI NAŠ UNIVERZITET Vučić: Radili su to namerno, malo spolja, malo iznutra
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je našu zemlju neko u prethodnih godinu dana smišljeno i namerno uništavao.
- Nama je u prethodnih godinu dana, smišljeno i namerno uništio univerzitet i ono što smo imali od dualnog obrazovanja, ono što smo mogli da ponudimo struke, fabrikama koje dođu da ulažu u našu zemlju. Mi to više ne možemo na takav način da ponudimo i to ljudi koji dolaze u našu zemlju odlično znaju. Neko je razorio obrazovni sistem, smišljeno i namerno, malo spolja, malo iznutra, neodgovorni rektori i dekani i svi ostali i time smo sebi napravili dodatne probleme.
HRVATSKA POSLALA NOTU CRNOJ GORI: Vratite Hrvatima imovinu u Tivtu i Dobroti
HRVATSKA je poslala Crnoj Gori diplomatsku notu, tražeći od nje da vrati imovinu pripadnicima hrvatske manjine u gradovima Tivat i Dobrota, preneli su hrvatski mediji.
09. 10. 2025. u 08:02
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
