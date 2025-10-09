SMIŠLJENO I NAMERNO SU UNIŠTAVALI NAŠ UNIVERZITET Vučić: Radili su to namerno, malo spolja, malo iznutra

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je našu zemlju neko u prethodnih godinu dana smišljeno i namerno uništavao.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

- Nama je u prethodnih godinu dana, smišljeno i namerno uništio univerzitet i ono što smo imali od dualnog obrazovanja, ono što smo mogli da ponudimo struke, fabrikama koje dođu da ulažu u našu zemlju. Mi to više ne možemo na takav način da ponudimo i to ljudi koji dolaze u našu zemlju odlično znaju. Neko je razorio obrazovni sistem, smišljeno i namerno, malo spolja, malo iznutra, neodgovorni rektori i dekani i svi ostali i time smo sebi napravili dodatne probleme.