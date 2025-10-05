ONI VIŠE NEMAJU NIKAKVU ŠANSU Vučić: Monstruozno su urušavali zemlju
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostuje u emisiji Hit Tvit na TV Pink i govori o najvažnijim temama.
- Tužioci svakoga ko bi ih pogledao popreko, pipnuo ili nesrećnim slučajem udario automobilom, optužni akt bi bio "pokušaj ubistva", a blokaderi koji napadaju čak i policajce ne dobijaju ni pritvor. To je monstruozno organizovano da urušavanje zemlje, da se uspešno i sa toliko novca može ponoviti. Svi ovi ljudi su plaćeni dnevnicama, svaki biciklista, trkač, motociklista ima dnevnicu koja nikad nije manja od 50 evra. Samo izračunajte koliko stotina miliona to košta i ko to plaća. - Hapsili su one koji su se branili, ne jednom već mnogo puta. Ponosan sam na činjenicu što smo uvek reagovali blago, mirno. Stvari u državi nisu idealne, ali smo ih stavili pod kontrolu. Oni više nemaju nikakve šanse - naveo je on.
