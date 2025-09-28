"ŠTA BI TAKVA LAŽOVČINA RADILA DA JE, NE DAJ BOŽE, NA VLASTI" Lončar odgovorio Miliću: Vrlo dobro zna da je vozilo u privatnom vlasništvu

MINISTAR zdravlja Zlatibor Lončar oglasio se povodom objavljenog snimka i izjava lidera PODES-a Dragana Milića.

Zlatibor Lončar, Foto N. Skenderija

- Studenti Medicinskog fakulteta imaće priliku u novoj školskoj godini da na primeru lika i dela Dragana Milića nauče šta znači biti patološki lažov, a nadam se i da nauče kako se takva vrsta patologije leči, kako ne bi bio u prilici da uznemirava širu javnost svojim notornim lažima.

Ceo dan tvrdi da sanitet registarskih tablica NI407CV, koji je danas uslikan da prevozi građevinski materijal, pripada zdravstvenom sistemu Srbije. Lažov Dragan Milić vrlo dobro zna da ovo vozilo niti je u vlasništvu UKCN niti u vlasništvu DZ Niš ili SHMP Niš, već u privatnom vlasništvu i da je svaki dan parkirano ispred privatne zdravstvene ustanove.

Nakon svega, građani Niša i Srbije mogu samo da pretpostave šta je sve spreman jedan ovakav lažov poput Dragana Milića da uradi kako bi se dokopao vlasti i šta bi takva lažovčina radila da je, ne daj Bože, na vlasti - rekao je.

Podsećamo, predsednik Pokreta za decentralizaciju Srbije (PODES) u Nišu Dragan Milić objavio je na snimak sanitetskih vozila i izjavio da su ista vozila "korišćena i za transport narkotika"

- Ima li odgovornih ili su zdravstvene ustanove prepisane večitim penzionerima-rukovodiocima? Raspad sistema.. Narko dileri su pohapšeni, ali se sve zataškalo. Očigledno je mafija jača od države - rekao je Milić.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta