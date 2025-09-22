"ANALIZA U 7 TAČAKA" Piper: Blokaderi tonu sve niže, država i narod na putu pobede

NOVINAR Uroš Piper analizirao je političku situaciju ističući da "blokaderi tonu sve niže, a država i narod su na putu pobede".

Foto: Printscreen

- Analiza u 7 tačaka - Gde smo politički u septembru 2025. godine?

Blokaderi tonu sve niže, država Srbija i narod na putu pobede!

1. Vojna parada pokazala ogromnu snagu Vojske Srbije, kao i veliku podršku građana.

Kontramiting na koji su gromoglasno pozivali blokaderi okupio svega 200 ljudi u višemilionskom Beogradu.

2. Veoma važne državne posete predsednika Republike Aleksandra Vučića Kini i Japanu. U Pekingu susret sa predsednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom.

Dolazak važnog svetskog državnika - predsednika UAE Mohameda bin Zajeda Al Nahjana na vojnu paradu u Beograd i uvaženog šeika Nasera bin Hamada Al Kalife iz Bahreina.

3. Predsednik Vučić najavio za građane izuzetno značajan zakon "Konačno svoji na svome", koji će omogućiti legalizaciju 4,8 miliona nelegalnih objekata u zemlji.

U oktobru sledi vanredno povećanje plata prosvetnih i zdravstvenih radnika, a u decembru veliko povećanje penzija za 12,1%. Donete su i mere za snižavanje marži velikih trgovinskih lanaca.

4. Hladan tuš za blokadere nasilnike, kojima je izostala (po njima očekivana) podrška Evropske komisije i Ursule fon der Lajen.

Sem 10-12 Antifa poslanika ekstremne levice (od 720 poslanika EP) niko drugi ih ne podržava. SNS nije izbačen iz grupacije Evropske narodne partije, što su takođe očekivali blokaderi.

5. Nakon 5. septembra i ekstremnog nasilja blokadera u Novom Sadu (ispred Filozofskog fakulteta) i odlučne intervencije pripadnika MUP-a Srbije, protesti u potpunosti utihnuli.

Skoro tri nedelje bez iole većeg skupa blokadera i opozicije. Očigledno da 90-95% onih koji su ranije bili na protestima i nisu za vlast, ipak ne žele da učestvuju u nasilju blokadera.

6. Blokaderi ne smeju da izađu javno sa imenima na svojoj izbornoj listi.

Svesni su da iluzija (koja postoji kod dela građana) da ta lista nešto menja pada u vodu čim se bude saznalo da bi na njoj mogli da budu ljudi poput - Jova Bakića, Žakline Tatalović, NATO promotera Filipa Ejdusa, registrovanog seksualnog napasnika iz SAD Nenada Kostića, propalog blokadera Vladimira Štimca... i sličnih.

7. Aktuelna parlamentarna opozicija krenula đonom ka studentima blokaderima.

Prvo je predsednik DSS Miloš Jovanović rekao da je "sumanuta ideja da studenti formiraju Vladu", onda Zdravko Ponoš izvređao administratore blokaderskih naloga na mreži X i na kraju Biljana Đorđević ZLF žestoko kritikovala studente blokadere.

Sad više nema dileme da će parlamentarna opozicija izaći sa svojih 6-10 lista na izbore, mimo blokaderske liste.

ZAKLjUČAK: Blokaderi i opozicija su u rasulu, podeljeni, mrze se i bez ideje kako dalje sa protestima. Na pragu su i da počnu fizički da se sukobljavaju.

Država potpuno konsolidovana, više se i na bavi previše temom blokadera i propalih protesta, već uz značajne spoljnopolitičke susrete, pokreće snažne ekonomske i društvene mere koje narod vidi.

I onda, kada dođu izbori, opet će blokaderi i opozicija biti šokirani - PA KAKO SMO TAKO UBEDLjIVO IZGUBILI - objavio je Piper na mreži X.

ANALIZA U 7 TAČAKA - Gde smo politički u septembru 2025. godine?



BLOKADERI TONU SVE NIŽE, DRŽAVA SRBIJA I NAROD NA PUTU POBEDE!



1⃣ Vojna parada pokazala ogromnu snagu Vojske Srbije, kao i veliku podršku građana.



Kontramiting na koji su gromoglasno pozivali blokaderi okupio… — Uroš Piper (@UkiPiper74) September 22, 2025