SVE OČI UPERENE U BEOGRAD: Veliki publicitet za vojnu paradu "Snaga jedinstva" u UAE medijima (FOTO/VIDEO)
VOJNA parada "Snaga jedinstva" održana je juče ispred Palate "Srbija" i privukla je veliku pažnju u UAE.
Mediji u UAE pisali su o paradi na kojoj su prisustvovali predsednik Ujedinjenih Arapskih Emirata šeik Mohamed bin Zajed Al Nahjan.
Više od 10.000 učesnika parade predstavilo je oko 2.500 jedinica naoružanja i vojne opreme, preko 600 vozila, 70 vazduhoplova i 20 plovnih objekata.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da Srbija hoće mir, ali i da zna da sačuva svoju teritoriju i budućnost.
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
BRIŽIT DOKAZUJE DA JE ŽENSKO Prvi put u javnosti! Dokazi i VIZUELNI, fotografije iz trudnoće: "Zaista uznemirujuće..."
"ZAISTA je uznemirujuće pomisliti da morate da se izložite na ovakav način i dokazujete nešto što bi trebalo da bude očigledno."
21. 09. 2025. u 13:40
