Politika

SVE OČI UPERENE U BEOGRAD: Veliki publicitet za vojnu paradu "Snaga jedinstva" u UAE medijima (FOTO/VIDEO)

Novosti online

21. 09. 2025. u 16:45

VOJNA parada "Snaga jedinstva" održana je juče ispred Palate "Srbija" i privukla je veliku pažnju u UAE.

СВЕ ОЧИ УПЕРЕНЕ У БЕОГРАД: Велики публицитет за војну параду Снага јединства у УАЕ медијима (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Mediji u UAE pisali su o paradi na kojoj su prisustvovali predsednik Ujedinjenih Arapskih Emirata šeik Mohamed bin Zajed Al Nahjan.

Više od 10.000 učesnika parade predstavilo je oko 2.500 jedinica naoružanja i vojne opreme, preko 600 vozila, 70 vazduhoplova i 20 plovnih objekata.

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da Srbija hoće mir, ali i da zna da sačuva svoju teritoriju i budućnost.

