AMBASADOR KUBE DOLAZI KOD PREDSEDNIKA VUČIĆA: Poseta sutra u 10.30 časova

В.Н.

18. 09. 2025. u 18:27

PREDSEDNIK Vučić sutra prima u oproštajnu posetu ambasadora Kube.

Foto: Printscreen

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primiće sutra u oproštajnu posetu ambasadora Republike Kube Lejdea Ernesta Rodrigesa Ernandesa.

Vučić će ambasadora primiti u 10.30 časova, saopštila je pres služba predsednika, prenosi Tanjug.

Podsetimo, predsednik Vučić obratiće se sutra u 8.30 časova u emisiji "Jutro".

