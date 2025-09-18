VUČIĆ SUTRA NA BLIC TV: Predsednik u 8:25 u emisiji "Jutro" (FOTO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sutra će biti gost Blic televizije.
Predsednik Vučić biće u emisiji Jutro na Blicu u 8:25 časova.
