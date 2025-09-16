uživoVUČIĆ SE OBRAĆA IZ JAPANA: Iskoristio sam priliku da zamolim japanskog cara da poseti Beograd (VIDEO)
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obraća se iz Japana.
- Imao sam sastanak kod cara, to je posebna čast. Zanimljivo je da su njegovi otac i majka kao prestolonaslednici 1976. bili u poseti Srbiji. Iskoristio sam priliku da zamolim japanskog cara da poseti Beograd. On je mlad i verujem da će razmotriti dolazak - kazao je predsednik.
Vučić je kazao da mu je utisak da je razgovarajući sa njim video koliko je reč o skromnim ljudima, pristojnim.
- Neverovatno je koliko je to minimalistički, ta palata - rekao je i još jednom zahvalio na gostoprimstvu.
Vučić kaže da japanske kompanije zapošljavaju oko 7.000 ljudi, da su drugi najveći donator.
Predsednik je istakao važnost potpisanih dokumenata.
- Verujem da taj signal će mnoge zemlje iskoristiti. Mi ćemo da ti sve od sebe da ispoštujemo procedure.
Predsednik se ranije danas sastao sa predsednikom vlade Japana Šigeru Išibom, kao i sa Njegovim Veličanstvom carem Japana Naruhitom.
