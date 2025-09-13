Politika

U REKORDNIH 140 GRADOVA: Danas širom Srbije okupljanja građana protiv blokada - Ovo je spisak lokacija

В.Н.

13. 09. 2025. u 07:45

DANAS u 18.30 časova, u rekordnih 140 gradova i opština širom Srbije održaće se skupovi "Građani protiv blokada".

У РЕКОРДНИХ 140 ГРАДОВА: Данас широм Србије окупљања грађана против блокада - Ово је списак локација

Foto: Novosti

Peti vikend zaredom, skupovi će se održati na sledećim lokacijama u državi:

Novi Sad Petrovaradin, Reljkovićeva ulica ispred hrama Svete Petke
Subotica park Rajhla Ferenca kod Železničke stanice
Bačka Topola ulica Nikole Tesla, šetnja do manifestacionog trga
Mali Iđoš  centar, ulica Glavna 32 kod zgrade opštine
Sombor trg Cara Uroša
Kula Lenjinova 11
Apatin Srpskih vladara, početak šetališta kod zgrade Opštine
Odžaci Knez Mihajlova 18, ispred MZ
Bač Selo Plavna, ulica Bratstva i jedinstva ispred osnovne škole
Bačka Palanka Akademika Milan Kurepe 8
Bačka Palanka Uska ulica
Bački Petrovac Park Zuske Medveđove, Ulica Narodne Revolucije
Bečej Trg oslobođenja, plato kod spomenika kralju Petru I i tehničke škole
Beočin Beočinski trg 1, kod sportskog centra
Temerin Novosadska 326, mali park u centru ispred zgrade Opštine
Vrbas Trg Nikole Pašića, Maršala Tita 89
Srbobran Trg slobode
Žabalj Nikole Tesle 45
Kikinda Trg ispred gradske kuće
Čoka Stari park
Ada Trg ispred MZ Mol
Senta Gradski, park kod fontane
Zrenjanin Ulica Kralja Petra I broj 4
Nova Crnja Plato ispred zgrade Opštine Nova Crnja
Sečanj ulica Vožda Karađorđa prekoputa zgrade Opštine
Žitište Cara Dušana 15
Novi Bečej Ugao maršala Tita i Žarka Zrenjanina, početak parka
Vršac Trg Svetog Teodora Vršačkog
Pančevo Trg kralja Petra I, plato ispred Gradske uprave
Kovin centar grada, na trgu ispred Doma kulture
Kovačica Maršala Tita broj 50, trg ispred zgrade Opštine
Bela Crkva ulica Miletićeva broj 2, ispred zgrade Opštine
Plandište  ulica Vojvode Putnika broj 38, ispred zgrade Opštine
Opovo centar Opštine
Sremska Mitrovica Gradski kej kod Ribolovca

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je juče o današnjem skupu građana protiv blokada.

- U 140 mesta širom Srbije biće održani skupovi. Ja ću se pridružiti jednom od njih, na Banjici, na Voždovcu. Zajedno ću sa njima prošetati. Neki su to nazivali kontrarevolucijom, ja ne mislim to. Broj ljudi je iznad svih naših očekivanja. Dogodilo se nešto u glavama ljudi. Što se tiče broja ljudi na skupovima, to je iznad svih mojih očekivanja. Iznad, apsolutno, svih mojih očekivanja. Dogodilo se nešto u glavama ljudi. Ljudi neće više da trpe, hoće da se suprotstave, hoće da se bore, znaju da je budućnost u njihovim rukama - istakao je Vučić.

