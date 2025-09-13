U REKORDNIH 140 GRADOVA: Danas širom Srbije okupljanja građana protiv blokada - Ovo je spisak lokacija
DANAS u 18.30 časova, u rekordnih 140 gradova i opština širom Srbije održaće se skupovi "Građani protiv blokada".
Peti vikend zaredom, skupovi će se održati na sledećim lokacijama u državi:
|Novi Sad
|Petrovaradin, Reljkovićeva ulica ispred hrama Svete Petke
|Subotica
|park Rajhla Ferenca kod Železničke stanice
|Bačka Topola
|ulica Nikole Tesla, šetnja do manifestacionog trga
|Mali Iđoš
|centar, ulica Glavna 32 kod zgrade opštine
|Sombor
|trg Cara Uroša
|Kula
|Lenjinova 11
|Apatin
|Srpskih vladara, početak šetališta kod zgrade Opštine
|Odžaci
|Knez Mihajlova 18, ispred MZ
|Bač
|Selo Plavna, ulica Bratstva i jedinstva ispred osnovne škole
|Bačka Palanka
|Akademika Milan Kurepe 8
|Bačka Palanka
|Uska ulica
|Bački Petrovac
|Park Zuske Medveđove, Ulica Narodne Revolucije
|Bečej
|Trg oslobođenja, plato kod spomenika kralju Petru I i tehničke škole
|Beočin
|Beočinski trg 1, kod sportskog centra
|Temerin
|Novosadska 326, mali park u centru ispred zgrade Opštine
|Vrbas
|Trg Nikole Pašića, Maršala Tita 89
|Srbobran
|Trg slobode
|Žabalj
|Nikole Tesle 45
|Kikinda
|Trg ispred gradske kuće
|Čoka
|Stari park
|Ada
|Trg ispred MZ Mol
|Senta
|Gradski, park kod fontane
|Zrenjanin
|Ulica Kralja Petra I broj 4
|Nova Crnja
|Plato ispred zgrade Opštine Nova Crnja
|Sečanj
|ulica Vožda Karađorđa prekoputa zgrade Opštine
|Žitište
|Cara Dušana 15
|Novi Bečej
|Ugao maršala Tita i Žarka Zrenjanina, početak parka
|Vršac
|Trg Svetog Teodora Vršačkog
|Pančevo
|Trg kralja Petra I, plato ispred Gradske uprave
|Kovin
|centar grada, na trgu ispred Doma kulture
|Kovačica
|Maršala Tita broj 50, trg ispred zgrade Opštine
|Bela Crkva
|ulica Miletićeva broj 2, ispred zgrade Opštine
|Plandište
|ulica Vojvode Putnika broj 38, ispred zgrade Opštine
|Opovo
|centar Opštine
|Sremska Mitrovica
|Gradski kej kod Ribolovca
Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je juče o današnjem skupu građana protiv blokada.
- U 140 mesta širom Srbije biće održani skupovi. Ja ću se pridružiti jednom od njih, na Banjici, na Voždovcu. Zajedno ću sa njima prošetati. Neki su to nazivali kontrarevolucijom, ja ne mislim to. Broj ljudi je iznad svih naših očekivanja. Dogodilo se nešto u glavama ljudi. Što se tiče broja ljudi na skupovima, to je iznad svih mojih očekivanja. Iznad, apsolutno, svih mojih očekivanja. Dogodilo se nešto u glavama ljudi. Ljudi neće više da trpe, hoće da se suprotstave, hoće da se bore, znaju da je budućnost u njihovim rukama - istakao je Vučić.
BONUS VIDEO:
🏆ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja📚
Preporučujemo
DVE SRBIJE: Jedna koja ruši svoju zemlju i prava— zdrava, normalna i većinska
10. 09. 2025. u 10:48
NEĆEMO VIŠE DA TRPIMO BLOKADE I NASILjE: Građani jasni - Srbija je ustala (VIDEO)
09. 09. 2025. u 07:25
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (0)