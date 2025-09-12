VUČIĆ O UBISTVU ČARLIJA KIRKA: Zločinački je ubijen samo zato što je govorio ono što je mislio

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar VUčić govorio je na konferenciji za medije o atentatu na Čarlia Kirka.

Foto: Printskrin Turning Point USA

- Ogroman uticaj će imati ovo zločinačko ubistvo. Primetili ste kako na medijiskim platformama koje ruše Srbiju oni ne govore o zločinačkom ubistvu, oni govore o tome kako je jedan čovek preminuo od metka koji ga je pogodio. Čovek je zločinački ubijen samo zato što je govorio ono što je mislio, zbog svojih ideja, ubijen je u zemlji za koju smo mislili svetionik slobode i demokratije. Zamislite da se to ovde dešavalo sa nekima koji drugačije misle. To vam pokazuje da će svet morati da se okrene protiv onih koji su sebe nazivali anarhograđanistima, liberalima finima, a koji su pokazali da su pravi zločinci i ubice. Očekujem snažnu reakciju američkog društva, ali i sve znažniju reakciju evropskih društava - rekao je Vučić.