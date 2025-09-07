Politika

"ŽELIM DA SE NORMALAN ŽIVOT VRATI U SRBIJU" Poruke Novosađana sa skupa protiv blokada (VIDEO)

POČEOLO je treće po redu okupljanje građana protiv blokada, ovog puta najavljeno u čak 120 mesta širom Srbije, Novosađani su imali jasne poruke protiv blokada.

- Danas sam ovde jer verujem u pravo svakog čoveka da slobodno može da ode kod lekara, da ode na svoj posao, da ne živi u strahu da će neko blokirati njegov put ili život. Protiv blokada sam i želim da se stvari vrate u normalu, živela sloga i živela Srbija.

- Došla sam ovde jer blokade predstavljaju udar na državu u kojoj sam rođena i u kojoj živim a imaju za cilj destrukciju i destabilizaciju države u kojoj živimo. Ovde smo da pokažemo šta znači mir i stabilnost, živela Srbija!

- Ovde sam da podržim Novi Sad protiv blokada, zato što želim da se normalan život vrati u Srbiju, stop blokadama i živela Srbija - rekle su nam Novosađanke.

Građani su ustali protiv blokada. Više o skupovima širom Srbije ČITAJTE KLIKOM OVDE!

