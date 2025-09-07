OVO SU SVI ČEKALI: Predsednik Vučić najavio šta planira za danas na najvećem skupu protiv blokada!
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić otkrio je tokom jučerašnjeg obraćanja naciji da će i on danas lično učestvovati na velikom skupu građana protiv blokada, koji je najavljan u više od 120 gradova, mesta i opština širom naše zemlje.
Vučić je naglasio da je u pitanju porodični skup, koji će, pre svega, biti miran i sa kog će biti poslata poruka kakvu Srbiju želi većina njenih građana. Mnogi su najavu predsednika dočekali s oduševljenjem jer njegovo prisustvo ima poseban značaj u ovom trenutku.
- Ja ću da učestvujem sutra. I tu neće biti policije. I neće ih niko napasti, napadaju samo one koji trpe batine. Policiju napadaju zato što znaju da su naši čuvari reda trpeljivi - rekao je Vučić tokom gostovanja na TV Pink.
Kako je dodao, nikada ne napadaju kada su malobrojni, već samo kada ih ima više, aludirajući na nasilje u režiji blokadera kakvo je preksinoć viđeno u Novom Sadu.
Podsetimo, ranije je predsednik Srbije istakao kako na današnjem okupljanju očekuje više od 130.000 građana, budući da se na prethodnom protestu iste vrste, koji je organizovan u 100 mesta, okupilo više od 104.000 ljudi.
