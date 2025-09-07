Politika

OVO SU SVI ČEKALI: Predsednik Vučić najavio šta planira za danas na najvećem skupu protiv blokada!

В.Н.

07. 09. 2025. u 09:01

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić otkrio je tokom jučerašnjeg obraćanja naciji da će i on danas lično učestvovati na velikom skupu građana protiv blokada, koji je najavljan u više od 120 gradova, mesta i opština širom naše zemlje.

ОВО СУ СВИ ЧЕКАЛИ: Председник Вучић најавио шта планира за данас на највећем скупу против блокада!

FOTO TANJUG/ JOVANA KULAŠEVIĆ

Vučić je naglasio da je u pitanju porodični skup, koji će, pre svega, biti miran i sa kog će biti poslata poruka kakvu Srbiju želi većina njenih građana. Mnogi su najavu predsednika dočekali s oduševljenjem jer njegovo prisustvo ima poseban značaj u ovom trenutku.

- Ja ću da učestvujem sutra. I tu neće biti policije. I neće ih niko napasti, napadaju samo one koji trpe batine. Policiju napadaju zato što znaju da su naši čuvari reda trpeljivi - rekao je Vučić tokom gostovanja na TV Pink.   

Kako je dodao, nikada ne napadaju kada su malobrojni, već samo kada ih ima više, aludirajući na nasilje u režiji blokadera kakvo je preksinoć viđeno u Novom Sadu. 

Podsetimo, ranije je predsednik Srbije istakao kako na današnjem okupljanju očekuje više od 130.000 građana, budući da se na prethodnom protestu iste vrste, koji je organizovan u 100 mesta, okupilo više od 104.000 ljudi. 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Uloga Zelenih u obojenoj revoluciji
Kolumne

0 0

Uloga Zelenih u obojenoj revoluciji

On je dečak star oko deset godina, lepog lica, punih usana, pravog nosa i kose do ramena. Anđeoska krila izlaze iz njegovih uskih leđa, a tankim linijama na prednjoj strani njegovog tela nacrtan je penis - početak je teksta koji je pod naslovom "Pedofilske veze proganjaju Zelenu partiju" u maju 2013. objavio ugledni nemački nedeljnik "Špigl".

07. 09. 2025. u 09:32

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!

OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!