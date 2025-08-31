"DOŠLI SMO DA PODRŽIMO MIR I STABILNOST": Jasna poruka građana Rume
NA SKUPU protiv blokada u Rumi građani su poslali jasnu poruku da im je dosta blokada.
- Došla sam ovde da podržim jedan ovakav proces jer blokada nemaju smisla. Razumem da svako ima slobodu izražavanja ali isto tako ja imam slobodu kretanja i isto tako je naporno kada blokadr svakodnevno narušavaju moje kretanje, da ja moram da proveravam kako od tačke a da stignem do tačke b - rekla je Jelena iz Rume.
- Ovde sam da podržim Srbiju, da krenemo dalje. Da gradimo našu budućnost, da učimo i da se družimo - dodala je Milica.
- Večeras možete videti okupljanje većinske i pristojne Rume koja je došla da podrži mir, solidarnosti sigurnost - dodala je Branislava koja je isto došla da podrži skup protiv blokada.
- Došla sam danas da podržim ovaj skup, da krene naša država ka boljitku . Da se nastavi razvitak ova države, da deca normalno funckionišu da se otvaraju auto putevi, da se izgrađuju fabrike - dodala je Aleksandra.
Sve detalje o okupljanjima građana protiv blokada širom Srbije pratite u našem blogu uživo KLIKOM OVDE!
