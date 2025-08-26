DOŠLO JE VREME ODGOVORNOSTI: Veliki deo profesora koji su podržavali blokade na Filozofskom fakultetu žele da se sve vrati u normalu
VELIKI deo profesora koji su podržavali ranije blokadere na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, shvatio je da je vreme da se fakultet vrati u normalno funkcionisanje i da počne sa redovnim aktivnostima na dobrobit sudenata i njihovih roditelja i države koji plaćaju to studiranje.
Takođe, juče se pojavio snimak sa tog fakulteta koji je potvrda da se u zgradi pojavila zaraza a da pored pacova ima i lisica.
Podsetimo, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu pored tone smeća, prljavštine i otpada, utočište su pronašle i razne vrste životinja.
To su ti pristojni, pametni i čisti studenti. Tako bi nam sutra Srbija izgledala da se oni nešto pitaju.
Pogledajte i sami ovo leglo zaraze gde pacovi šetaju hodnicima u tonama smeća:
Preporučujemo
"RAZREDNI DOK VODI MATURSKU EKSKURZIJU" Hit snimak naših košarkaša sa aerodroma - Sa Karijem u redu za kafu, komentari pljušte (VIDEO)
KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbije otputovala je danas iz Beograda za Rigu gde će igrati na predstojećem Evropskom prvenstvu.
25. 08. 2025. u 15:30
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Objavljene nage fotografije voditeljke RTS-a - kao od majke rođena (FOTO)
VEOMA izazovne fotografije.
25. 08. 2025. u 20:24
Komentari (0)