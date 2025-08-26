DOŠLO JE VREME ODGOVORNOSTI: Veliki deo profesora koji su podržavali blokade na Filozofskom fakultetu žele da se sve vrati u normalu

VELIKI deo profesora koji su podržavali ranije blokadere na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, shvatio je da je vreme da se fakultet vrati u normalno funkcionisanje i da počne sa redovnim aktivnostima na dobrobit sudenata i njihovih roditelja i države koji plaćaju to studiranje.

Foto: Printskrin

Takođe, juče se pojavio snimak sa tog fakulteta koji je potvrda da se u zgradi pojavila zaraza a da pored pacova ima i lisica.

Podsetimo, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu pored tone smeća, prljavštine i otpada, utočište su pronašle i razne vrste životinja.

To su ti pristojni, pametni i čisti studenti. Tako bi nam sutra Srbija izgledala da se oni nešto pitaju.

Pogledajte i sami ovo leglo zaraze gde pacovi šetaju hodnicima u tonama smeća: