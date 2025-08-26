Politika

DOŠLO JE VREME ODGOVORNOSTI: Veliki deo profesora koji su podržavali blokade na Filozofskom fakultetu žele da se sve vrati u normalu

В.Н.

26. 08. 2025. u 08:36

VELIKI deo profesora koji su podržavali ranije blokadere na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, shvatio je da je vreme da se fakultet vrati u normalno funkcionisanje i da počne sa redovnim aktivnostima na dobrobit sudenata i njihovih roditelja i države koji plaćaju to studiranje.

ДОШЛО ЈЕ ВРЕМЕ ОДГОВОРНОСТИ: Велики део професора који су подржавали блокаде на Филозофском факултету желе да се све врати у нормалу

Foto: Printskrin

Takođe, juče se pojavio snimak sa tog fakulteta koji je potvrda da se u zgradi pojavila zaraza a da pored pacova ima i lisica.

Podsetimo, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu pored tone smeća, prljavštine i otpada, utočište su pronašle i razne vrste životinja.

To su ti pristojni, pametni i čisti studenti. Tako bi nam sutra Srbija izgledala da se oni nešto pitaju.

Pogledajte i sami ovo leglo zaraze gde pacovi šetaju hodnicima u tonama smeća:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA ZAPANJENA: Bed blu bojsi dobili batine? (VIDEO)

HRVATSKA ZAPANjENA: Bed blu bojsi dobili batine? (VIDEO)