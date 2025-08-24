"DECI JE MESTO U ŠKOLI, IMAJU PRAVO NA OBRAZOVANJE" Građani Bele Palanke ustali protiv blokada (VIDEO)
GRAĐANI Bele Palanke izneli jasan stav protiv blokada u Srbiji.
- Kao prosvetni radnik smatram da je deci mesto u školi i da sva deca imaju pravo na obrazovanje. Vidimo u poslednjih nekoliko meseci da je to pravo mnogim đacima uskraćeno, tako da se nadam da ćemo od 1. septembra svi krenuti u školu i sesti u klupe . - navela je sugrađanka.
