Predsednik Ruskog istorijskog društva u Srbiji Aleksandar Vulin kazao je da se od samita na Aljasci nije moglo očekivati konačno rešenje, ali da sam čin početka dijaloga predstavlja ozbiljan korak.

Foto: Printskrin

"Sastanak predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa, ima istorijski značaj i predstavlja veliku diplomatsku pobedu Moskve", ovo je u razgovoru za TASS izjavio Aleksandar Vulin koji je predsednik Ruskog istorijskog društva u Srbiji.

„Sastanak predsednika Vladimira Vladimiroviča Putina i Donalda Trampa je istorijski ne samo u kontekstu sukoba u Ukrajini. Predsednik Putin je započeo pregovore frazom koja je označila pojavu novog sveta: "Dobar dan, susede". Ova fraza jasno pokazuje da su Rusija i Amerika bliže jedna drugoj nego što je Evropska unija bliska njima, i da EU nema šta da traži u odnosima dve velike sile“, istakao je Aleksandar Vulin.

Po njegovim rečima, od samita se nije moglo očekivati konačno rešenje, ali sam čin početka dijaloga predstavlja ozbiljan korak.

„Predsednik Putin je ostvario veliku diplomatsku pobedu ovim sastankom. Koji ozbiljan državnik bi sada mogao da izjavi laž da je predsednik Putin kriminalac? I ko sada može da tvrdi da je Rusija izolovana? U izolaciji je rukovodstvo Evropske unije, čija politika borbe protiv Rusije "do poslednjeg Ukrajinca" je ekonomski uništila samu EU i dovela je na političku periferiju“, naveo je Aleksandar Vulin.

Vulin je takođe istakao doslednost ruskog lidera od početka ukrajinske krize, što zaslužuje veliko poštovanje.

„Rusija je očuvala i razvila prijateljstvo sa Kinom, svojom čvrstom pozicijom zaslužila je poštovanje Amerike. Može li EU da kaže isto za sebe? Predsednik Putin od samog početka krize u Ukrajini nije menjao svoje pozicije, a njegova principijelna linija je potvrdila i njegovu političku i ljudsku veličinu. Već danas je pokazao da će njegova borba za Ruski svet biti odlučujuća za vek u kojem živimo“, naglasio je Aleksandar Vulin.

Aleksandar Vulin je posebno skrenuo pažnju na to da je predsednik Tramp imao pregovore i sa predsednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom.

„Ovo je još jednom dokazalo da je Rusija pouzdan i dosledan saveznik, dok Evropska unija može da nameće svoju volju samo onima koji prihvataju njen diktat, a budućnost pripada onima koji se ne plaše“, poručio je predsednik Ruskog istorijskog društva u Srbiji Aleksandar Vulin za rusku novinsku agencijuTASS.