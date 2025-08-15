Politika

"SVOJ ŽIVOT SAM POSVETIO SRBIJI" Vučićeva poruka - He možete da razumete kako se ovako snažno i jako borim, zato što znam šta sam sve dao!

В.Н.

15. 08. 2025. u 22:40

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se video-porukom na svom zvaničnom Instagram profilu.

СВОЈ ЖИВОТ САМ ПОСВЕТИО СРБИЈИ Вучићева порука - Hе можете да разумете како се овако снажно и јако борим, зато што знам шта сам све дао!

Foto: Tanjug

"Svoj život sam posvetio Srbiji.

He možete da razumete kako se ovako snažno i jako borim, ne zato što imam nešto da čuvam, već zato što znam šta sam sve dao", napisano je u opisu snimka, što je ujedno i deo predsednikovog obraćanja večeras u Dnevniku na RTS-u. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

