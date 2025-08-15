"SVOJ ŽIVOT SAM POSVETIO SRBIJI" Vučićeva poruka - He možete da razumete kako se ovako snažno i jako borim, zato što znam šta sam sve dao!
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se video-porukom na svom zvaničnom Instagram profilu.
"Svoj život sam posvetio Srbiji.
He možete da razumete kako se ovako snažno i jako borim, ne zato što imam nešto da čuvam, već zato što znam šta sam sve dao", napisano je u opisu snimka, što je ujedno i deo predsednikovog obraćanja večeras u Dnevniku na RTS-u.
Preporučujemo
JEZIVA PORUKA BLOKADERA FAŠISTA: Za 15 minuta uzimam automatsku pušku da ubijem Vučića
15. 08. 2025. u 21:31
TRI OSNOVNA CILjA EKONOMSKIH MERA Vučić najavio sjajne vesti za građane Srbije
15. 08. 2025. u 20:35
NIGDE ODAVDE NEĆU DA IDEM Vučić: Svoj život sam posvetio i podario Srbiji
15. 08. 2025. u 20:21
HRVAT, SLOVENAC I ITALIJAN TUKLI SRPSKE POLICAJCE: Evo ko su strani državljani uhapšeni u nasilnim blokaderskim protestima
MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je tokom sinoćnjih protesta povređeno 75 policajaca, a privedeno 114 lica od kojih 3 strana državljanina.
15. 08. 2025. u 12:21
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
CIFRA - BOLI GLAVA: Koliku penziju prima Berček? Svakog meseca na račun mu ležu DVE SUME
MNOGI kažu da je Aleksandar Berček jedan od najvećih glumaca na ovim prostorima, a on je svoj talenat dokazivao idući iz uloge u ulogu, i iznova pokazujući čari svog glumačkog umeća.
15. 08. 2025. u 13:20
Komentari (0)