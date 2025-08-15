Politika

VUČIĆ O BLOKADERIMA: Od početka su govorili da neće izbore i referendume, onda su došli kada su shvatili da moramo da se bavimo Ekspom

В.Н.

15. 08. 2025. u 19:43

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostujući na RTS istakao je da postoje ljudi koji ne žele da legalno dođu na vlast.

- U našoj zemlji postoje ljudi koji žele da dođu na vlast, ne izborima i slobodnim izborima.Od p očetka su govorili da neće izbore, i da neće referendume, onda su došli kada su shvatili da moramo da se bavimo Ekspom i rešavamo stvari, rekli su - sada ćemo da tražimo nešto što niko ne može da nam ispuni, da bismo mogli da neredima i silom dođemo na vlast. To je toliko neodgovorno, i neozbiljno, nefer prema građanima Srbije, a uzgred i glupo, jer se neće dogoditi.

