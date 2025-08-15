VUČIĆ O BLOKADERIMA: Od početka su govorili da neće izbore i referendume, onda su došli kada su shvatili da moramo da se bavimo Ekspom
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostujući na RTS istakao je da postoje ljudi koji ne žele da legalno dođu na vlast.
- U našoj zemlji postoje ljudi koji žele da dođu na vlast, ne izborima i slobodnim izborima.Od p očetka su govorili da neće izbore, i da neće referendume, onda su došli kada su shvatili da moramo da se bavimo Ekspom i rešavamo stvari, rekli su - sada ćemo da tražimo nešto što niko ne može da nam ispuni, da bismo mogli da neredima i silom dođemo na vlast. To je toliko neodgovorno, i neozbiljno, nefer prema građanima Srbije, a uzgred i glupo, jer se neće dogoditi.
