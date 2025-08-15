Politika

KO JE SINOĆ PROVOCIRAO NASILNIČKE HORDE IZ PRAZNIH PROSTORIJA SNS? Razotkrivene laži blokadera terorista (VIDEO)

В. Н.

15. 08. 2025. u 11:08

REZULTAT jezivog nasilja blokadera terorista, koje su sinoć sprovodili u Novom Sad, jesu potpuno uništene prostorije.

Foto: Lj. P.

Postavlja se pitanje - ko je sinoć provocirao nasilnike, da li je kriva cigla ili staklo koje ih je provociralo sinoć u Novom Sadu, pošto nije imao ko drugi da ih isprovocira jer u prostorijama SNS-a nije bilo nikog.

Predsednik SNS-a Miloš Vučević, u svom obraćanju danas, naveo je da je stranka juče donela "tešku odluku'' da ispred i u prostorijama SNS u Novom Sadu ne budu članovi stranke i ukazao da nije bilo ni policije, a da se videlo kako su se ponašali blokaderi teroristi, koji su, kako je rekao, kao hijene i kukavice rasturali i uništavali tuđu imovinu. 

Foto: Фото: Љ. П.

POGLEDAJ GALERIJU

- Sa onom sladostrašću koju ima samo onaj ko nosi mržnju u sebi i dokazali da nikakav razlog za sukob nisu bili ljudi koji brane svoje prostorije. Nije bilo nikoga, a oni su napravili svoj krvavi pir, rušilački, kao horde najgore su upali i rasturali. I nije bilo dovoljno, onda su krenuli od prostorija do prostorija, od lokacije do lokacije. Pa su se vraćali opet da dodaju, unište ono što su uništavali. Kao po onom nepisanom pravilu da se počinilac zločina uvek vraća na mesto zločina - rekao je Vučević.

