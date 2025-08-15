BLOKADERI ZASIPAJU POLICIJU STAKLENIM FLAŠAMA: Novi snimak brutalnog nasilja prema organima reda (VIDEO)

NA DRUŠTVENIM mrežama pojavio se novi snimak blokadera kako gađaju policiju.

Foto: Printksrin

Maskirani blokaderi su krodon Žandarmerije zasipali stkalenim flašama, a na snimku se vidi i da nekoliko njih nosi gas maske.

- Evo sta rade blokaderi huligani prema policiji, zasipaju ih staklenim flasama pa sve to snima nalog filozofskog u blokadi, da ne bude posle ubačeni elementi - napisao je jedna korisnik društvene mreže Iks.

Evo sta rade blokaderi huligani prema policiji, zasipaju ih staklenim flasama pa sve to snima nalog filozofskog u blokadi, da ne bude posle ubaceni elementi. pic.twitter.com/R81sen002M — Aleksandar Vasilic (@FotoNsX) August 14, 2025