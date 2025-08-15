Politika

BLOKADERI ZASIPAJU POLICIJU STAKLENIM FLAŠAMA: Novi snimak brutalnog nasilja prema organima reda (VIDEO)

Новости онлине

15. 08. 2025. u 09:25

NA DRUŠTVENIM mrežama pojavio se novi snimak blokadera kako gađaju policiju.

БЛОКАДЕРИ ЗАСИПАЈУ ПОЛИЦИЈУ СТАКЛЕНИМ ФЛАШАМА: Нови снимак бруталног насиља према органима реда (ВИДЕО)

Foto: Printksrin

Maskirani blokaderi su krodon Žandarmerije zasipali stkalenim flašama, a na snimku se vidi i da nekoliko njih nosi gas maske.

- Evo sta rade blokaderi huligani prema policiji, zasipaju ih staklenim flasama pa sve to snima nalog filozofskog u blokadi, da ne bude posle ubačeni elementi - napisao je jedna korisnik društvene mreže Iks.

