ĆUTA BESAN UDARIO NA BLOKADERE: Pozivaju se na studente, a studenata nigde! Ti ljudi su spremni na sve i svasta zarad vlasti (VIDEO)
PREDSEDNIK Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta brutalno je udario na blokadere.
Ćuta je, naime, raskrinkao njihove laži i manipulativne radnje.
- Ako nešto prezirem, to je šlihtanje. A ovde se svi kriju iza tih studenata, i svi pričaju o studentima, a studenata nigde, i svi se pozivaju na njih, a njih nigde. I te igre prestola oko te liste, ja da hoću da idem na neku listu i da hoću da budem bilo gde, kao što sam hteo da idem bilo gde, dal u politici, da li na teren, ja dođem i kažem - ja sam Ćuta, taj i taj, pa staneš na crtu. Dakle, ne može nevidljiv čovek da menja bilo šta ili da radi bilo šta. Dakle, ako hoćete da se bavite javnim poslom, politikom, ako hoćete da menjate režim, morate da se vidite. I nemojte da se krijete iza nekakvih ne znam čega. Tu ima svega, tu je vlast u pitanju. Gde god je moć, gde god je vlast, gde god se neko kandiduje, tu ima motiva, šta mislite koje su to ambicije, tu ima svega i na jednoj i na drugoj strani. Tu su interesi raznorazni, tu su ljudi spremni na sve i svašta - rekao je Ćuta prilikom jednog gostovanja na pitanje o Miroslavu Aleksiću koji je sazvao skup opoziciije, a na kojem nije bilo Proglasa i studenata, i na pitanje kome on najviše veruje na političkoj sceni.
Pogledajte priloženi snimak:
