''LAŽNI SU BILI ZAHTEVI, LAŽNA JE BILA BRIGA O DRUGIMA'' Ministar Mali raskrinkao blokadere foteljaše

PRVI potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar finansija Siniša Mali, gostujući na Pink TV govorio je o blokaderima foteljašima.

FOTO: Novosti

Ministar Mali kaže da blokaderi foteljaši idu na to da blokiraju ulice, da sprovode nasilje, gaze srpsku trobojku, a da Vučić vodi odgovornu politiku.

- On svoje vreme iskoristi ne samo tako što obilazi Srbiju i razgovara sa ljudima. Idemo sa rekonstrukcijom OŠ u Kosjeriću - kazao je on.

Ističe da je laž da je oteran iz Kosjerića.

- Mene su hteli da blokiraju, a nisu me ni videli, niti sam ja njih video. Ko zna u kojoj su se mišiju rupu sakrili - izjavio je on.

Najavio je i otvaranje dela auto-puta Preljina-Požega.

- Imali bismo i veće povećanje minimalne zarade da nije bilo blokada - tvrdi on.

Ističe da je rektor Vladan Đokić kandidat Nataše Kandić.

- Kada ga pitate oko Kosova i Metohije i Republike Srpske nemate odgovor, ali imate to da su gazili srpske zastave i to da je on kandidat Nataše Kandić - kazao je on.

Ističe da nije bilo lako izdržati pokušaj obojene revolucije.

- Lažni su bili zahtevi, lažna je bila briga o drugima, lažni je bio pijetet prema žrtvama.