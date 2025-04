VUČEVIĆ O PRETNJAMA UPUĆENIM VUČIĆU: Svako ko poziva na nasilje, mora odgovarati

PREMIJER Srbije u tehničkom mandatu Miloš Vučević izjavio je danas, povodom pretnji upućenih predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, da će svako ko poziva na krivično delo i nasilje morati da odgovara jer pravo i pravda, kako je istakao, moraju biti jednaki za sve.

TANJUG/ VLADA REPUBLIKE SRBIJE/ SLOBODAN MILJEVIĆ

- Znate, kad prebiju ženu budu pušteni istog trenutka, kad napadnu nekog blokadera budu u pritvoru tri, četiri meseca. Ko god poziva na nasilje, mora da odgovara. Ko god blokira škole i fakultete, takođe mora da odgovara. Dosta je bilo gledanja kroz prste - rekao je Vučević na pitanje novinara da li je dobio nove informacije od tužilaštva koje se bavi slučajem inženjera Zorana Đajića zbog pretnji koje je na društvenim mrežama uputio Vučiću.

Vučević je rekao da bi Đajić u najmanju ruku trebalo da bude izveden u svojstvu građanina pred tužilaštvo i ukazao da su identične pretnje predsedniku uputili i Jovo Bakić i Dragan Đilas.

- Ne smemo da upadnemo u zamku da se radi o nekim fanaticima ili ljudima koji nisu racionalni. To je postao njihov program, to je postao program blokadera, da će posle plenuma i zborova biti preki sudovi, a prvi koji treba bude izveden pred preki sud je predsednik države - naveo je Vučević u Adaševcima kod Šida, gde je prisustvovao državnoj ceremoniji obeležavanja 80 godina od proboja Sremskog fronta.

On je istakao da je pitanje hoćemo li državu sa plenumima, zborovima i prekim sudovima ili hoćemo državu koja ima institucije i uređen sistem.

- Rekao bih da je to čista anarhija, samovlašće i revolucija, revolucija koja će doživeti krah. Ali to da se revolucionarno menja vlast, da postoje preki sudovi koji zamenjuju prave sudove, pa to je kraj države koju poznajemo, a pri tome smo sve vreme bombardovani jeftinim pričama kako se neko bori za pravednije društvo i jače institucije - ukazao je Vučević.

On je dodao da se mnogi bore da sruše državu spolja i iznutra, a da se istovremno govori o napadima na Kosovo i Metohiju, kao i Republiku Srpsku.

- To nije samo presuda Miloradu Dodiku, to je suštinski proces protiv Republike Srpske i priprema za njeno obesmišljavanje. I vi to kad kažate, oni vam kažu 'vi ne žalite žrtve koje su nastradale na Žalezničkoj stanici u Novom Sadu'... Mislim da smo pokazali mnogo više poštovanja prema tim žrtvama od onih koji ih svaki dan zloupotrebljavaju - kazao je Vučević.

On je takođe izrazio nadu da će nova vlada imati dovoljno snage i energije da vodi politku samostalne i nezavisne Srbije.

(Tanjug)