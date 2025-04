VUČIĆ SA STUDENTIMA KOJI ŽELE DA UČE: Predsednik posetio Pionirski park - Igrao šah sa studentima (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić posetio je studente koji žele da uče, a koji se nalaze u Pionirskom parku. Vučić je ovom prilikom sa studentima odigrao partiju šaha.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Predsednik razgovarao sa studentima

Predsednik je u Pionirskom parku dočekan velikim aplauzom.

Studenti su predsednika primili u jednom od šatora u kojem prisustvuju dnevnim radionicama i predavanjima.

- Sve manje ima provokatora, građani dolaze svaki dan, donose hranu i vodu, obilaze nas - rekao je jedan od studenata.

Predsednik je sa studentom Lukom odigrao partiju šaha.

Foto: Novosti

- Za pokret nam najviše iz Niša stiže - rekao je predsednik.



- Večeras ovo u Nišu što sam dobio od policije - od njih 30 , 12 uopšte nisu bili sa Medicinskog fakulteta, ali dobro... - rekao je predsednik.

- Daleko su izbori, nisu sad izbori najvažniji. Naša zemlja je bila mesecima u šahu, nikada u matu, ali nimalo laka pozicija za Srbiju. Videćemo kako će to dalje da ide, ali u svakom slučaju ne laka pozicija za nas - rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara da li će Pokret ići na izbore.

Kaže da je sinoć 680 ljudi u piku bilo ispred RTS-a.

- Vi ste odneli jednu ogromnu pobedu. Vi ste bili ta iskra slobode u jednom trenutku, koja je ljudima pružila nadu, dovela do mnogo nervoze na drugoj strani i mnogo grešaka. Sebi ćete svakako u jednom trenutku doneti pravu i istinsku slobodu - rekao je Vučić srudentima.

Kaže da će na fakultete "mnogo pre" nego Pokret bude formiran.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

- Pitao sam se kad nam je to postalo normalno, kako smo došli u tu fazu, da oni koji ne žele da uče su bolji od onih koji žele. Kamko nam postane normalno da idemo na ekskurzije, a da ne idemo u škole, da su dobri nastavnici oni koji neće da rade, a izdajnici oni koji hoće da rade i da uče decu, da je postalo normalno da se hvališ time i da ti kačiš na mreže kako nekome razbijaš jaja o glavu, šta se to dogodilo sa nama? A onda kada vidite pod kakvim pritiskom se to sve odigrava, koliko grupa imamo za pritisak medijskih, koliko je pritisak na mrežama žestok protiv onih koji drugačije misle, onda to pomalo razumete. I sada ćete da vidite, sve što je lajkova i ljudi manje, utoliko će njihovi potezi da budu agresivniji i radikalniji. Ja mislim da ćemo još jednom, dva puta da vidimo neki radikalniji pokušaj i to je kraj. Ali bez bilo kakve šanse da nešto uspe. Ja bih rekao da se vi pripremate ubrzo za povratak na fakultet koji neće biti nimalo lak - kaže predsednik i dodaje da je prethodni period doneo mnogo podela.

- Biće teško. Vi morate da budete tako ozbiljni, da se stvarno vratite učenju, a ne da seirite, da držite pridike onima koji su pogrešili i preterali, već svom poslu - poručio je Vučić studentima.

- Sve se preokrenulo zato što Srbin ne da da mu sruše državu. To je suštinska stvar - dodao je Vučić.

Studenti su se požalili predseniku na uvrede koje trpe od srane nekih svojih kolega.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

- Nisam dovoljno dobar da bih igrao tako duge partije. Moj brat od strica je bio majstor, sa njim nisam mogao da igram, on u 5 minuta završi sa mnom. Mi smo voleli da igramo šah, kod nas je to bilo popularno - rekao je Vučić odgovarajući na pitanje naše novinarke kako se kod njega razvila ljubav prema šahu.

- Pitao sam Miloševića što je trajalo 78 dana, ako smo videli da ne mođemo što nismo prekinuli posle 10. dana. Sve ga ja razumem, čekao je Kineze, Ruse, nadao se ovome, onome, i opet je morao ranije da donese odluku. Za neke političare kažu da uvek pobeđuju u ratu, ali da ne znaju da sklope mir. To govore za velike svetske državmnike, neki su i danas na vlasti. Moraš da znaš kad da staneš, prekineš, kad da zaustaviš dalji poraz i kad da prekineš sa gaženjem protivnika. Neke su zemlje u ratu, a neke od njih ne znaju da naprave mir. Mora da se zna kada je vreme za mir, makoliko ti gubio poene na domačoj sceni, ma koliko ljudi nisu spremni za kompromis. To je mnogo teško - kaže Vučić.

Predsednik se prisetio i svojih vojničkih dana.

- Svi bismo da menjamo sve i da živimo u drugačijoj zemlji, samo ne bismo nikada sebe da menjamo. Retki su oni koji će da kažu da su stvarno pogrešili. Meni su Kinezi rekli da smo trebali odmah da se suprotstavimo kada smo videli u decembru da je u pitanju obojena revolucija. Oni, kada se ne suprotstavljaš zauzimaju ceo teren. Kad vidiš da je obojena revoliucija, onda im se suprotstavljaj. Jer on tada nema prostora, kao što smo im mi dozvolili. Kada smo mi shvatili okrenula se stvar, ali je prošlo mnogo više vremena. To je moja velika taktička greška - rekao je Vučić.

Dodaje, da ovakvih pokušaja više neće biti.

- Profesori misle da imaju snagu. Sve je prošlo. Momentum u politici je od ključnog značaja. Na kraju, sve se svede na rezultat - imaš li rezultat i šta je cilj. Trebalo je da proglase pobedu, trebalo je da kažu da su zahtevi ispunjeni. Sad će samo biti 7,8,9,10. zahtev. Nikog više ne interesuje - dodaje on.

- To su pametna deca, dobrim delom i dobra. Suština je u tome da su oni danas pod velikim emocijama. Mnogi su pod uticajem svega što obojena revolucija znači - jezive kampanje koja dolazi preko grupe Junajted i društvenih mreža. Jezive kampanje koja veze sa istinom nema. I što manje ima veze sa istinom to je emocionalnija i to je opasnija - dodaje on.

- Vi mislite da bi svaki čovek danas u Nišu ponovo stao da tuče ljude? Ne bi 90% njih. Takav je gtrenutak, emocija u tom momentu, nalet medija, socijalnih mreža... Ali nikada ne smete da pomislite da je normalno da ženu udarite, nikada - ističe on.

- U kakvom si ti stanju dekanka da pozivaš narod da to radi, vi rektori i dekani, da to niste osudili nijednog sekunda? Pozivate na zločin i nasilje i to ne osudite? Šta se sa vama događa? Sad je strah zavladao kod njih. Plaše se odgovornosti jer znaju da će neko morati da snosi posledice za sve ovo što je urađeno protiv države, dece, školaraca i svih ostalih - rekao je Vučić.

U međuvremenu je za studente stigla hrana koju je predsednik poručio.

- Sjajni ste bili - poručio je Vučić studentima koji su ga ispratili aplauzom.

- Nemoj da se smrznete noćas - poručio je on i dodao da će i sutra i prekosutra doći kod njih.

Studenti čekaju predsednika

Studenti okupljeni u Pionirskom parku čekaju dolazak predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Foto: Novosti

Foto: Novosti