BIĆE STRAŠNO ZANIMLJIVA Vučić: Govoriće o hiljadu detalja, koliko ljudi ima strah u teškoj situaciji, na šta su spremni zarad funkcije

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući na TV Pink govorio je i o tome kako že da piše knjigu o obojenoj revoluciji.

Foto: TV Pink

O knjizi o obojenoj revoluciji

- Moja knjiga obojena revolucija biti strašno zanimljiva, jer će da govori o hiljadu detalja, koliko ljudi ima strah u teškoj situaciji, kalja obraz, šta su sve spremni da urade i protiv svojih drugova, prijatelja, ne bi li se dočepali neke funkcije, ne bi li se dočepali negde nekog mesta. Nema ništa od svega toga. I to sam vam rekao da vas podsetim i 14. u popodnevnim satima, pred 15. za koji su mnogo toga planirali, a što tek sada dobijamo informacije, jer su neki propevali da trebali da budu delovi tog plana ili saučesnici u tom planu. Biće interesantni naredni dani i nedelje i meseci u svakom slučaju, ali o ovome kada govorim to je veoma, veoma interesantno - rekao je on.

