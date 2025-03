MALI: Dok blokiraju zemlju, Vučić se u Briselu bori za što bolju poziciju Srbije

MINISTAR finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali izjavio je da predsednika Srbije Aleksandra Vučića večeras očekuju važni razgovori u Briselu i istakao da, dok se u Srbiji okupljaju na ulicama i blokiraju ekonomski rast i razvoj zemlje, Vučić pokušava da se u direktnim razgovorima sa vrhom EU izbori za što bolju poziciju Srbije.

Foto: Instagram/ mali_sinisa

Mali je za Tanjug rekao da to što je Vučić pozvan na večeru koju priređuju predsednik Evropskog saveta Antonio Košta i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, dovoljno govori o važnosti te posete i o odgovornoj politici koju Srbija vodi.

- U uslovima svih globalnih i evropskih izazova, Vučić će biti na večeri sa onima koji predstavljaju vrh EU. Imajući u vidu i situaciju u Srbiji, a posebno u regionu, izuzetno važan razgovor očekuje našeg predsednika - kazao je Mali.

Ministar očekuje da će na sastanku biti reči o planu rasta i reformskoj agendi i svemu što Srbija treba da uradi do kraja 2026. godine kako bi u potpunosti ispunila sve formalne zahteve da postane punopravni člani EU već 2027. godine.

- Da li će to da se desi ili ne, to je politička odluka, ali mi ćemo da uradimo sve po pitanju zakonskih akata, legislative i svega ostalog da to završimo - rekao je Mali.

Dodao da će tema biti i politika, odnos Evrope prema ratu u Ukrajini, prema SAD i Donaldu Trampu, kao i regionalna pitanja.

- Očekujem posle večere obraćanje predsednika, tako ćemo čuti kakvi su rezultati - rekao je Mali.

Naglasio je da to što su Vučića pozvali da razgovara o svim tim temama dovoljno govori ne samo o tome koliko je važna poseta Briselu, već i o odgovornoj politici koju vodi Srbija.

- Dok se okupljaju na ulicama, blokiraju raskrsnice, blokiraju ekonomski rast, razvoj Srbije, imate predsednika koji se bori za interese te iste Srbije, koji odgovorno pokušava da odgovori na sve izazove i da u direktnim razgovorima sa samim vrhom evropske vlade izbori što bolju poziciju za nas. I predsednik i svi mi nastavljamo odgovorno da se ponašamo, nastavljamo da vodimo račun o interesima naše Srbije - istakao je Mali.

On je izrazio je zadovoljstvo zbog potpisivanja prvih ugovora o stambenim kreditima iz Programa podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti i što je, kako je rekao, ispunjeno veliko obećanje.

- Biće sve veći broj kredita i sve veći broj mladih. I ostaje nam da razmišljamo kako dalje, koji su nam novi izazovi i koje to nove programe možemo da smislimo i napravimo za naše mlade ili za druge - rekao je Mali.

Predsednik Vučić boravi u jednodnevnoj poseti Briselu, a na radnoj večeri sastaće sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Koštom i predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen.