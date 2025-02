MEGA ŠANSA ZA SUVERENI PUT SRBIJE: Analiza "Novosti" - Da li je samit u Madridu vesnik okončanja neoliberalne ideologije u Evropi

TRAMPOV tornado, kako je mađarski premijer Viktor Orban nazvao procese kojima je novi američki predsednik za nepunih mesec dana mandata do temelja uzdrmao postojeći globalni politički poredak i naneo veliki udarac "vouk" neoliberalnoj ideologiji, uveliko je zapljusnuo i Evropu. U zemljama Evropske unije ubrzano jačaju i grupišu se desničarske, tačnije suverenističke snage, ali ti procesi, međutim, u Srbiji, gde su svi mesecima zaokupljeni političkom krizom koja je nakon tragedije u Novom Sadu rezultirala serijom protesta i blokadama fakulteta, prolaze daleko ispod radara javnosti.

FOTO: X/@vilimsky

Tako su sa okupljanja lidera evropske desnice, predvođenih Orbanom, Marin le Pen, Mateom Salvinijem, Andrejem Babišem i Gertom Vildersom, na samitu u Madridu proteklog vikenda, poslate poruke da se svet ubrzano menja, da Stari kontinent mora ustati u odbranu hrišćanstva i tradicionalnih vrednosti, da države moraju da ojačaju svoju nezavisnost i suverenitet, a da politika EU treba da napravi zaokret od "180 stepeni". Drugim rečima, da će učiniti Evropu opet velikom (Make Europe Great Again - MEGA).

Ovaj slogan, inspirisan Trampovim Make America Great Again (MAGA) postao je krilatica treće po snazi političke grupe u Evropskom parlamentu, formirane prošle godine - "Patriote za Evropu". Oni broje 86 od ukupno 720 poslanika EP. Tu je Orbanov Fides, zatim Nacionalno okupljanje Le Penove, Salvinijeva Liga, stranka bivšeg češkog premijera Babiša, kao i Partija za slobodu Vildersa, kojeg nazivaju "holandski Tramp" i koja je pobedila na parlamentarnim izborima prošle godine. Sve ove stranke, neke u nezaustavljivom usponu, a druge već na vlasti u svojoj zemlji, imaju dobre odnose sa novom američkom administracijom i zalažu se da se povrati nacionalni suverenitet evropskih država "otet" od strane EU.

Istoričar i analitičar Centra za društvenu stabilnost Ognjen Karanović podseća za "Novosti" da je ove procese koji su krenuli iz SAD, a kojima sada svedočimo u Evropi, predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio još pre nekoliko godina:

- Sada vidimo da se to ostvaruje, dosadašnji svet i poredak koji je postojao od 1989. godine pa do kovid-krize i ukrajinsko-ruskog rata, polomio se u paramparčad, zato što je postao nefunkcionalan, ako je ikada takav i bio. Taj odlazeći poredak "izvrnuo" je kompletnu planetu, pa i ljudski razum naopačke, i kulturu besmisla i relativnosti proglasio je za obavezujući obrazac ponašanja i pojedinca i kolektiviteta, rušeći hiljadama godina stvarane tradicije civilizovanih društava. Sa tim svetom je završeno i te poruke poslate su i sa samita "Patriota za Evropu" u Madridu.

Rat protiv hrišćana SVI govornici na samitu desničara u Madridu kritikovali su imigracionu politiku EU, a posebno oštar nastup imao je lider holandske Partije za slobodu Gert Vilders. - Predsednik Tramp je naš saborac, "brat po oružju" - rekao je Vilders, pozivajući na novu "rekonkvistu" Evrope, praveći poveznicu sa srednjovekovnim hrišćanskim ponovnim osvajanjem delova Pirinejskog poluostrva pod muslimanskom kontrolom. Karanović kaže da je hrišćanstvo jedan od stubova evropskog duha i vertikala vrednosti: - U proteklih nekoliko decenija svedočili smo opštem ratu protiv hrišćana, koje su vodile upravo privilegovane lažne elite. Neko je zamislio da bi demografska, ideološka struktura Evrope trebalo drugačije da izgleda. S tim mora da se završi.

Karanović ukazuje i na Orbanove oštre kritike Brisela i okoštale administracije EU:

- Pobeda Trampa nadahnula je celo čovečanstvo. Ne zato što je on neki veliki altruista i što bi želeo da bude nova Majka Tereza, već zato što je očigledno racionalan čovek i video je kuda savremeni svet srlja - u provaliju, odnosno u beskonačne ratove i crtanje nove geopolitičke mape. Spas od toga je povratak tradicionalnom kolektivitetu koji počiva na ćeliji društva, a to su porodica i tradicionalne vrednosti. Tim putem svet će ići i samo takav svet moći će da pronađe modus vivendi da se okonča ovaj globalni sukob. To ne znači da u budućnosti neće biti ratova, ali rat za čoveka, za ljudske duše, rat za ljude bez duša - sa tim je okončano.

To je najveća pobeda projekta MAGA, ali i MEGA, smatra Karanović:

- U takvom poretku i takvom svetu i Srbija će pronaći svoje mesto. I sve ovo čemu svedočimo u našoj zemlji proteklih meseci, upravo je otpor tih okoštalih, lažnih elita, privilegovanog sloja društva, koji se opire svojoj neumitnoj propasti i pokušava da napravi haos u Srbiji.

Ukazuje da je MEGA pokret povratka Evrope sebi i njenim narodima, onako kako su je sanjali evropski liberali i istinske demokrate 19. i 20. veka:

- Ovo je nova pobeda antifašizma, povratak Evrope pravim vrednostima. A Srbija sa tog puta nikada nije ni skretala. Suverenistička politika, samostalna Srbija, vojno neutralna, otvorena i prema Evropi i prema Istoku, a sa novim partnerstvom sa SAD, koje takođe svoju državu vraćaju svom narodu, naravno da je Srbija na pravoj strani istorije.

Okupljaju 14 država PATRIOTE za Evropu osnovane su nakon evropskih izbora u maju 2024. i njihova poslanička grupa u Evropskom parlamentu sastoji se od predstavnika 14 zemalja, što ukupno predstavlja 19 miliona glasova. Madrid je odabran kao mesto za njihov prvi zvanični samit kako bi predsednik "Patriota" Santjago Abaskal, koji vodi špansku stranku Voks, mogao biti domaćin. Nemački AfD, koji redovno dobija podršku Ilona Maska, kao i Braća Italije premijerke Đorđe Meloni, jedine evropske čelnice koja je bila na inauguraciji američkog predsednika, nisu bili prisutni na madridskom samitu, jer su deo ostalih evropskih parlamentarnih grupa.

Petar Ćurčić, iz Instituta za evropske studije, kaže za "Novosti" da ono što se dešava u SAD "i ima i nema udela u jačanju desnice u Evropi":

- Neke od partija već snaže nezavisno od američkih tokova, poput Babiševe partije ili Slobodarske partije Austrije. Naravno, sve ove organizacije su MAGA dočekali sa velikim simpatijama, pogotovo je prednjačio Orban u podršci Trampu i protrampovskim intelektualcima. I Orban je mađarsku državu etablirao kao mesto okupljanja desničara širom Evrope.

Ćurčić naglašava da u Evropi postoje tri desničarske grupe i da su tu pored "Patriota za Evropu" još i Evropski konzervativci i reformisti, gde je vodeća italijanska premijerka Đorđa Meloni, i grupacija u kojoj i dalje dominira Alternativa za Nemačku (AfD).

- Sve te tri grupe negde gledaju u SAD kao ključnog činioca u međunarodnim odnosima i ključnog partnera u odnosima sa Evropom. Skup u Madridu je posledica shvatanja jedne grupe desničarskih stranaka o svom položaju unutar EU. Međutim, mislim, da su tu još maglovite slike o tome šta bi tačno želeli od EU, kako da u okviru nje regulišu svoje nacionalne oblike. Recimo, Alis Vajdel, kandidat AfD za kancelara, odustala je od ideje da se vrati nemačka marka kao nacionalna valuta.