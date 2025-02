TAKVI BI SRBIJU PRODALI ZA TEPSIJU RIBE: Gaga Antonijević o glumcima i njegovoj ulozi na protestima - Bjeloglić je moralni kepec na štiklama

ODLUKA Rektorskog kolegijuma da odbije dijalog i razgovor sa predsednikom Srbije za Predraga Gagu Antonijevića otkrila je mnogo toga.

Kako je Antonijević ispričao za Alo, sve to pokazatelj je kocarskih, loših poteza.

U intervjuu za Alo! poznati reditelj, scenarista i producent govorio je o aktuelnoj situaciji u zemlju, takođe se osvrnuvši i na političku ulogu Dragana Bjelogrlića.

Kaže da su studenti prozreli laži “moralnog kepeca na štiklama” kako Antonijević naziva Bjelogrlića. Istovremeno, student su pokazali da ne žele Zorana Kesića i Ivana Ivanović svesni da će, kako je rekao, klovnovi napraviti cirkus gde god da se pojave.

Antonijević je u razgovoru za Alo! govorio o Draganu Bjelogliću i njegovoj ulozi na protestima rekao sledeće.

- Reč je o izuzetno nemoralnom čoveku, odnosno on je jedan, da kažem, moralni kepec na štiklicama, koju voli da nosi. Spreman je na sve i svašta, ne bi li došao do nekih finansijskih i drugih blagodeti. Umeo je on često da ode na više sisa u isto vreme, ceo život je tako bilo. Međutim, sad je odjednom nešto zaoštrio i kao pretvorio se u nekog, da kažem, ljutog opozicionara. Svi mi znamo da je i neiskreno i netačno. On je čovek nasilnik, to ste videli na mom primeru, međutim on i njegov brat su prebijali kolege. Znaju to sve kolege, za slučajeve kada su tukli druge ljude, samo zato što su, recimo, pitali gde mi je honorar i tako dalje, lomi li ljudima prste. To kolege znaju.

Kada je reč o izjavma koje Bjleogrlić daje po hrvatskim I ostalim medijima u okruženju, u kojem govori najlošije o Srbije, Antonijević je ovako prokomentarisao:

- Hrvat koji voli Hrvatsku, on je domoljub, a Srbin koji voli više Hrvate nego Srbiju, to je “č*aroljub”, izvinite na ovoj reči. Dodvoravaju se tim državama da dobiju pare, malo iz tih njihovih fondova. Svoju Srbiju moraš, da namažeš, da ne kažem čime, ne bi li eventualno tamo te primili na neki pomoćni program nekog festivala. i da bi tamo na fondu dobio neke pare. Spremni su da tu Srbiju prodaju za tepsiju ribe.

Upitan da prokomtariše zvižuke studenata upućene Bjlegrliću, Antonijević je ovako odgovrio:

- Ipak su videli da je reč o hohštaplerima i to je dobra stvar, što su na neki način se distancirali od te jeftine komedijanske grupacije.

