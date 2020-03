- Svi smo mi učesnici istorije koja se piše. Ovoj deci i omladini pripada budućnost a ne onima koji koriste retoriku Ante Pavelića i optužuju nas za velikosrpski nacionalizam. Sa tom retorikom ustaški vođa, Hitlerov sluga, Ante Pavelić, istražio je i pobio na stotine hiljada Srba. Ovde, nažalost, ta retorika dobija zamah preko predsednika Crne Gore Mila Đukanovića. A mi odgovaramo na tu glupavu i prevaziđenu priču odgovoriti - mi smo i Srbi i Crnogorci, onoliko, ili i malo manje, ali ne i više, koliko je bio Njegoš, kralj Nikola, Marko Miljanov, Mojsije Zečević, vojvoda Miljan Vukov i svi naši preci koji su stradali za krst časni i slobodu zlatnu.Ovo je u Beranama pred manastirom Đurđevi stupovi pred oko 20.000 građana Berana, nekih bjelopoljskih sela i Andrijevice u besedi kazao episkop budimljansko-nikšići Joanikije, govoreći pred ''narodnom skupštinom koja je u neprestanom zasedanju puna dva meseca''.- Jer kada je Skupština Crne Gore zastranila i donela diskriminatorski, antisutavni, anticivilizacijski zakon kojim se narugala našoj svetoj veri, izrazila naameru da otme svetinje i da ih srknavi i sa njima trguje, nismo imali drugoga rešenja sem da sazovemo ovu veliku svenarodnu skupštinu, koja če kazati šta misli i koja će iskazati svoju volju. A glas naroda je glas Božiji. Čuvajte zavete svojih predaka, svoje svetinje, našu prošlost i budućnost, zaveštavate svojoj deci da čuvaju svoju veru pravoslavnu, kazao je episkop Joanikije...- To Gospod od nas traži i ako tako činimo On će nas nagraditi i uslišiti naše molitve. Vrlo često, ljudi se mole za nešto dobro, ali nisu shvatili da treba da očiste svoje srce od mržnje, da oproste i čude se što im Bog molitvu nije uslišio. Najčešće zbog toga, može biti da, ponekad, Gospod iz vaspitnih razloga, na duže staze, nekome ne daje svedočanstvo da je njegova molitva uslišena, ali i pored toga treba se uvek moliti za dobro. Onda Gospod, ako vidi da je čovek istrajan, nagradi ga i stostruko za njegovu istrajnost u dobru“, besedio je Vladika Joanikije.Naveo je da počinje Veliki Časni post, a da se, istovremeno, naša sveta Crkva zajedno sa vernim narodom nalazi se pred iskušenjima od vlasti Crne Gore.„Nastavićemo i dalje sa održavanjem litija nedeljom i četvrtkom, s tim što će litija u Beranama četvrtkom polaziti u 17 časova, po molbi sveštenika i naroda, koji zbog obaveza ne mogu da stignu ranije“.„Ne daj Bože da u te litije idemo sa mržnjom. Mi samo javno svedočimo i pokazujemo svoje neslaganje sa zlom, jer ovaj zakon, koji je donesen u Skupštini Crne Gore, u njega je ugrađena strašna nepravda prema Crkvi. Taj zakon je donesen sa zlom namerom. A mi prizivamo na dijalog, na izmirenje u dobru, i mirno izlazimo. Nema takvih velikih skupova nigde u svijetu da ljudi kad se bore protiv nepravde nisu polupali nijedan izlog, da nisu zapalili nijedno auto, da nema nijedne psovke, zle reči ili bilo čega drugog“.„Ima istinite reči, koja, možda, nekoga pogađa. I treba da je bude, ako je reč istinita, na pravo mesto i u pravo vreme. U buduće treba tako da bude i da se borimo. Borimo se istinom i pravdom, moleći se i za prijatelje i za neprijatelje, moleći se da sve nas Gospod zajedno urazumi i prosvetli i znamo, svedočimo to da nema mira, ni sreće Crnoj Gori dok se ona sama sa sobom ne izmiri, dok se ne izmiri sa svojim precima, dok se ne pokaje za svoje grehe, za zločine koje su braća braći činila, za nevino prolivenu krv, za bacanje u jame. Svega toga je bilo i treba nam pokajanje svima zbog toga da bi nam Gospod oprostio, ali, nažalost, vidimo, da pojedini na tim zlim delima, na bacanju svoje braće u jame, ja ih znam, makar, 15-ak po Crnoj Gori, ali ih ima mnogo više, hoće na tome da grade budućnost. Na tome se ništa dobro nije sagradilo, niti će se sagraditi“, poručio je Vladika budimljansko-nikšićki G. Joanikije,On je poželeo srećan i blagosloven početak Velikog Časnog posta.