Crnogorski nacionalisti su uveliko krenuli u verbalnu hajku na Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, njene arhijereje, sveštenstvo, monaštvo i verni narod. Momčilo Radulović, analitičar iz Evropskog pokreta Crne Gore izjavio je da su ”nepravoslavne” litije koje su zahvatile Crnu Goru „u službi ideologije Velike Srbije“.

- Ukoliko tražite sve one tzv. ”vikend ratnike” koji su od 1992. do 1995. vršili zločine po Foči i Podrinju, naći ćete ih na litijama u Nikšiću, Žabljaku, Podgorici i Pljevljima. Ukoliko tražite one koji su sa istom misijom bili na Kosovu 1999. naći ćete ih na litijama u Beranama, Kolašinu, Andrijevici, Podgorici i Bijelom Polju. Ukoliko tražite one koji su pljačkali i palili po Konavlima i mučili zarobljenike u Morinju, ne brinite, oni su vam svakog četvrtka i nedelje na litijama u Herceg Novom, Budvi, Nikšiću i Podgorici, ocenio je Radulović.

Na ove prizemne konstatacije reagovao je Jovan Vučurović, poslanik DF-a.

- Nervoza i “posebna” stanja u kojima se nalazi Milo Đukanović zahvatili su i njegove podanike, poput Momčila Radulovića koji su već počeli da se utrkuju ko će jače i više ispoljiti mržnju i netrpeljivost prema SPC i njenim vernicima. To je onaj dukljanski nacizam koji je proizveo svojim stavovima predsednik DPS, i ovo se već graniči sa ludilom i bezumljem. Ovaj zapenušavil Milogorac je, da stvar bude gora, predsednik Saveta Agencije za sprečavanje korupcije! Zamislite onda taj državni aparat sastavljen od ovakvih fanatika koji ispoljavaju mržnju prema jednoj crkvi i veri, koji naše episkope i sveštenstvo i mirni i dostojanstveni narod na litijama nazova ratnim zločincima! To samo može u privatnoj državi Mila Đukanovića. Pa Evropa se je nastala na hrišćanskim temeljima , hrišćanstvo je njena suština , ali šta o tome zna ovaj sluga režima. Srećom, budi se Namanjićka i Petrovićka Crna Gora, poručuje Vučurović.



