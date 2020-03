Novosti Online | 14. mart 2020. 14:40 |

Britanska vlada na čelu s Borisom Džonsonom ima plan za borbu protiv virusa korona koji je vrlo jasan: širenje bolesti se treba usporiti, ali se ne treba zaustaviti. Kako piše „“, u javnosti vlada to još nije rekla, ali smatraju da će većina ljudi dobiti bolest i da će se gotovo svi oporaviti. Ono što se želi postići jeste “kolektivni imunitet”, tačku u kojoj je dovoljno visok procenat stanovništva imao bolest i stekao imunitet, što znači da se bolest neće širiti dalje ljudima koji je nisu imali. Cilj je do takvog imuniteta doći tokom letnjih meseci, taman pre nego što počne iduća zima.Vlada predviđa da vrhunac epidemije u Velikoj Britaniji neće nastupiti za manje od 14 nedelja i da se stanovništvo neće pridržavati restriktivnih mera u tako dugom razdoblju, zbog čega su besmislene.- Ono što ne možete učiniti je potpuno suzbiti ovu stvar i ono što ne biste trebali napraviti je suzbiti je u potpunosti - rekao je u ponedeljak Patrik Valans, glavni naučni savetnik britanske vlade. Objašnjava da ako se sada ne stekne imunitet, bolest bi mogla da se ponovi kasnije u godini, na primer zimi kada je NHS (britanski sistem javnog zdravstva) u ugroženijoj fazi, pa tada može nastupiti još problema.Dejvid Halpern, član odbora koji je zadužen za suzbijanje širenja virusa korona u Velikoj Britaniji, rekao je da je plan izgraditi imunitet zajednice na nivo da su oni u najvećoj opasnosti – zaštićeni.- Doći će do trenutka, ako pretpostavimo da epidemija nastavi ovim tempom, u kom trebamo začauriti, odnosno zaštititi one koji spadaju u najrizičniju grupu na način da se oni, zapravo uopšte ne razbole, a kada oni izađu iz te svoje zaštićene čaure, ostatak populacije ostvariće kolektivni imunitet na virus korona, pa se ta rizična grupa više ni neće može zaraziti - rekao je Halpern za BBC.Ipak, u subotu je britanska vlada ipak malo uzmakla od svoje strategije. Doneli su odluku da će od iduće nedelje zabraniti velika okupljanja kako bi pokušala da uspori širenje virusa korona. Premijer Boris Džonson do sada je odbijao pritiske da uvede restriktivne mere koje su uvele druge evropske zemlje kako bi sprečile širenje virusa.- Ministri rade sa glavnim naučnim savetnikom i glavnim medicinskim zvaničnikom na našem planu zaustavljanja različitih tipova javnih događaja, poput masovnih okupljanja, od iduće nedelje - rekao je izvor iz vlade, prenosi Rojters.Premijer liga je u petak suspendovala sve utakmice do 4. aprila, dok su otkazani i drugi događaji poput Londonskog maratona. Britanska kraljica Elizabeta (93) otkazala je neke javne događaje iduće nedelje zbog virusa korona, objavila je Bakingamska palata u petak, dok je Džonson odložio na godinu dana lokalne izbore u Engleskoj koji su trebali da se održe u petak.Izvor iz vlade je rekao da će zakoni biti usvojeni iduće nedelje kako bi vlada imala ovlašćenja za suočavanje sa epidemijom, poput mogućnosti zaustavljanja javnih okupljanja i kompenzovanja organizatora. Britanski mediji navode da bi zabrana javnih okupljanja mogla uticati na događaje poput festivala Glastonbury, Grend Slema Vimbledon i na trku konja Grend Nešnal. Škotska pokrajinska vlada rekla je u četvrtak da bi sva okupljanja s više od 500 učesnika trebala biti otkazana.