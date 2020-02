Novosti Online | 26. februar 2020. 17:47 | Komentara: 0

Pejdž iz SAD-a priznala je da se svako jutro budi s poremećajem koji je stručno nazvan parafilijski infantilizam. Ovaj poremećaj tera ljude poput nje na neobičan fetiš - želju da žive poput bebe. Priču o 25-godišnjoj bebi objavio je "Daily mail".Ona se svako jutro budi u kolevci, sama sebi menja pelene na koje mesečno potroši i do 300 dolara. Igra se s igračkama, pije mleko iz bočice, sisa palac, a čak ima i dudu i zvečku.Pejdž je pokrenula You Tube kanal kako bi dokumentovala svoj neobičan život. Ona ima 425 plaćenih pretplatnika koji joj finansijski pomažu da kupi sve ono što joj je potrebno da zadovolji svoje bizarne težnje. Cilj joj je pomoći ljudima kao što je ona i kaže kako želi pobediti sramotu koji osećaju svi oni koji boluju od parafilijskog infantilizma.Ovim životom otvoreno je počela živeti od maja 2018. godine, a danas se kao beba ponaša čak i u javnosti. Da je drugačija, osećala je ceo život, a već je s 18 godina počela istraživati svoj poremećaj pa je saznala da postoji čitava zajednica ljudi koji se bore s istim poremećajem.- Oduvek sam sakupljala igračke i imala detinjasti smisao za humor pa su me porodica i prijatelji prihvatili. Ako se ponašaš kao da nije reč o velikoj stvari, ljudi neće toliko obraćati pažnju - priznala je ona, ali je istakla kako se u javnosti ipak često susreće s osuđujućim pogledima.- Puno ljudi me pita za koeficijent inteligencije. Pitaju se zašto bi odrasla osoba htela ovako da živi. Ne obazirem se na to, nije vredno odgovora. Nikoga ne teram da živi isto kao ja - zaključila je Pejdž.