Z. NIKOLIĆ | 20. decembar 2019. 18:00 | Komentara: 0

NIJE bilo lako uslužiti sve užurbane i zainteresovane ljude koji su decenijama davali najrazličitije oglase u "Novostima". Oglasno odeljenje na Trgu Nikole Pašića u Beogradu, mesto je gde se završavaju važni poslovi u vezi sa oglašavanjem, objavljivanjem čitulja, ali i kupovinom knjiga, jer je naša kuća među najvećim izdavačima u zemlji.Razni namernici dolazili su s najrazličitijim pitanjima, neobičnim zahtevima, a bilo je i anegdota. Tehnički urednik Srđan Đukanović, koji brine o tome da oglasne strane izgledaju reprezentativno i pregledno, otkriva nam tajnu da su zaposleni u ovoj službi u posebnu svesku beležili raznorodne zgode i nezgode, da neke od "umotvorina" naših sugrađana ne bi otišle u zaborav.- Jedno pogrebno preduzeće rešilo je da osmisli oglas tako što je sugerisalo budućim mušterijama da požure i da ne oklevaju - uz osmeh počinje priču Đukanović. - Sećam se i devojke koja je želela da preda čitulju, uz opasku da je došla da oglasi dedu nevažećim, dok je jedan zajapureni klijent u žurbi upitao: "Da li je ovo šalter za umiranje?" Jedan klijent je napisao toliko nejasan tekst da sam mu iskreno priznao da nikako ne razumem šta je hteo da kaže. Na to je on odvažno odgovorio: "Pa, naravno da ne razumete, pisao sam to dve godine!"Vedriji deo priče rasprostire se "u zoni" malih oglasa. Umesto očekivane formulacije da je devojci potrebna soba, izašla je "sobi potrebna devojka", što je moglo da bude višeznačno protumačeno. Najšarmantniji pokušaj oglašavanja već je uveliko ušao u gradsku legendu, kada je čovek napisao oglas: "Prodajem tri mačeta, dva različita i jedno isto."Jedan stariji gospodin je rešio "da ubije dve muve istim udarcem", pa je napisao kako traži dve žene, jednu za sebe a drugu za sina; jedna da bude od 25 do 35 godina, a druga od 35 do 45. Nepoznato je kakav odziv je usledio. Drugi "potencijalni mladoženja" bio je odlučniji, ali nije imao previše precizne zahteve. Kod njega je "bilo široko": "Imam kuću, kola stan, a na selu živim sam, poželjna žena od 50 do 100 godina!"U "Novostima" su priređivane vrlo popularne nagradne igre. Učesnici bi popunjavali kupone koje bi potom ubacivali u specijalne kutije u holu naše kompanije.- Jedna žena je bila posebno dosetljiva - seća se Đukanović. - Samouvereno je upitala da li treba da zalepi svoju sliku na kupon, kako bismo odmah znali ko je dobio nagradu.Bilo je i dana kada su klijenti imali specijalno teške ili delikatne zahteve, pa se događalo da i naše službenice naprave omašku. Tako je, zbog posebnih detalja, klijent saznao da njegov zahtev mora da razmotri kolegijum kompanije, a da će "to biti vrlo brzo, za deset dana".LAPSUSI su sastavni deo života, mada su na papiru znatno vidljiviji. Tako je žena rekla da je došla da preda memoare umesto in memoriam, muškarac je izdavao "stan bez ulaza", a jedan je priznao da mu je "prvi put umro otac". Desilo se i da je, posle zvaničnog teksta čitulje, uplatilac odao baki priznanje jer je pravila najbolji podvarak na svetu...IZDAVAČKI poduhvati "Novosti" bili su propraćeni sa velikom pažnjom javnosti, a kompleti knjiga koji su obuhvatali dela svetskih pisaca imali su i posebno povoljnu cenu. Ipak, različiti klijenti su ih tumačili na "svoj način".- Gde mogu da kupim sve delove "Ane Karenjine"? - upitala je jedna gospođa. - Imam samo dva toma, a u novinama piše da će "Novosti" objaviti trideset delova...Dama nije shvatila da biblioteku čine dela i ostalih pisaca, a ne samo ruskog klasika.