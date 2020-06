VN | 06. jun 2020. 22:39 > 00:43 | Komentara: 0

Na predatim listama za Skupštinu primetne višečlane koalicije, a najčešći razlog za udruživanje želja da se pređe cenzus od tri odsto.





RIK PROGLASILA 17. LISTU: NA LISTIĆU I "1 OD 5 MILIONA"

REPUBLIČKA izborna komisija proglasila je sinoć izbornu listu "Jedan od pet miliona", koja će na biračkom listiću biti pod brojem 17. Ovaj pokret vraćen je pre tri dana, jer mu je nedostajalo oko 700 potpisa građana, pa je posle uklanjanja nepravilnosti ušao u izbornu trku.

"Koaliciji za mir" i listi "Levijatan" dat je rok od 48 sati da dostave 612, odnosno 3.085 nedostajućih potpisa građana i tako isprave nedostatke.

RIK je na "popravni" vratio i listu "Nek maske padnu", koju čine Nova stranka i Zelena stranka, jer im nedostaje 119 ispravnih potpisa, Rusku stranku, kojoj fali 435 "parafa", kao i "Socijalizam jedini izlaz - NKPJ - SKOJ", u čijoj je dokumentaciji utvrđeno više nedostataka, od imena pa do potpisa građana koji su ih podržali. Njima je dat rok od 48 sati da isprave greške. Ukupno je proglašeno 17 izbornih lista koje "jurišaju" za novi skupštinski saziv Pod brojem jedan su naprednjaci, sledi SPS i JS, pa radikali, te Savez vojvođanskih Mađara. Peta proglašena lista je SPAS, šesta POKS, a sedma Ujedinjene demokrate Srbije. Zatim sledi koalicija SPP i DPM, pa "Metla 2020", "Zdravo da pobedi", SDA, "Zavetnici", Narodni blok Velje Ilića, PSG, "Suverenisti" i Albanska demokratska alternativa, koji su na poziciji 16. S. S. R.

KONAČAN BROJ BIRAČA 19. JUNA

JEDINSTVENI birački spisak za opšte izbore 21. juna, zaključen je u petak u ponoć, a Republička izborna komisija će broj birača objaviti u "Službenom glasniku", potvrdio je ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić. Objasnio je da će ministarstvo do 17. juna ažurirati sve promene do kojih eventualno dođe uvidom u birački spisak koji svaki građanin može da ostvari u opštinskoj upravi ili na sajtu ministarstva. Oni koji steknu pravo glasa do 21. juna po automatizmu će biti upisani u jedinstveni birački spisak u saradnji sa MUP. Ružić je naglasio da birački spisak nikad nije bio ažurniji, a da će 19. juna Republička izborna komisija praktično objaviti konačan broj upisanih građana sa pravom glasa.





RASKOL U SSP U BEOGRADSKOJ OPŠTINI STARI GRAD

Opštinski odbor Stranke slobode i pravde (SSP) u beogradskoj opštini Stari grad juče je raspušten, a smenjen je i Marko Bastać, koji je i predsednik opštine, sa mesta predsednika beogradske organizacije stranke, saopštilo je SSP. Odbor je raspušten jer su pojedini članovi, suprotno odlukama stranke o bojkotu izbora na svim nivoima, bili uključeni u izborne radnje koje su rezultirale predajom liste "Čuvamo Stari grad - Ujedinjena opozicija". Kako se dodaje, Predsedništvo SSP je donelo odluku da smeni Bastaća jer nije sprečio aktivnosti zbog kojih je opštinski odbor raspušten. Na mesto poverenika za Beograd postavljen je Borko Stefanović, zamenik predsednika SSP.

MUAMER ZUKORLIĆ: U PROGRAMU BORBA PROTIV KRIMINALA

PREDSEDNIK Stranke pravde i pomirenja (SPP) Muamer Zukorlić obišao je građane Prijepolja i Brodareva, gde je predstavio politički program za predstojeće lokalne i parlamentarne izbore.

Zukorlić je naglasio da su ciljevi stranke sloboda, dostojanstvo, podizanje i razvoj ovog naroda, borba protiv korupcije i kriminala, kao i to da "konačno naš čovek iz Sandžaka ne mora da beži za Nemačku da bi mogao dostojanstveno živeti".

Zukorlić je u Brodarevu posetio i Osnovnu školu "Svetozar Marković", gde je govorio o značaju obrazovanja.

MILOŠ JOVANOVIĆ, POKRET "METLA 2020": SPREČITI RASPRODAJU BANAKA

Član predsedništva Pokreta "Metla 2020" Miloš Jovanović izjavio je da je poslednji trenutak da se spreči rasprodaja srpskih banaka strancima i istakao da se taj pokret zalaže da Komercijalna banka ostane u državnom vlasništvu. Ta banka je, kaže, ostvarila profit više od 200 miliona u protekle tri godine i može predstavljati instrument uticaja države u bankarskom sektoru.

- Zato tražimo od Narodne banke Srbije da osujeti tu privatizaciju - dodao je Jovanović.





AKTIVISTI UJEDINjENE DEMOKRATSKE SRBIJE: BEDžEVIMA PROTIV FAŠIZMA





AKTIVISTI i kandidati za poslanike koalicije Ujedinjena demokratska Srbija (UDS) juče su se u javnosti pojavili sa bedževima međunarodne mreže Antifašistička akcija na reverima.

- Nosimo bedževe da bismo podsetili da je borba protiv fašizma - neprestana borba. Fašizam diže glavu, ne samo kod nas nego i u svetu, a slobode će biti onoliko koliko bude borbe za nju - rekao je koordinator UDS Bojan Kostreš. Prema njegovim rečima, antifašizam je glavni temelj i osnovni princip moderne, ujedinjene i slobodne Evrope, kojoj i Srbija mora da teži.