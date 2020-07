Novosti online | 04. jul 2020. 21:14 | Komentara: 0

- Ubedljivo najveći broj zaraženih je iz zatvorenih prostora, gde se ljudi grle i ljube. U Vrbasu je najveći broj ljudi koji su hospitalizovani prethodno bio na svadbama. Jer na te svadbe će doći neko iz Beograda, iz Vranja i drugih gradova - rekao je on.





To ne znači da treba svaki dan da se testirate - podvukao je Gojković i podsetio da lekar procenjuje, na osnovu simptoma, da li je potrebno i kada uraditi PCR test. da jedan deo pacijenata želi često da se testira, ali i da ako test bude negativan ne znači da za dva dana neće biti pozitivan. Upravo zato, navodi on, neko ko je bio u kontaktu sa zaraženim, mora da ide u samoizolaciju.





Od početka epidemije korona virusa, zaraženo je ukupno oko 240 zdravstvenih radnika Vojvodine - rekao je večeras pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković.- Od početka epidemije, 173 zdravstvena radnika u Vojvodini se zarazilo kovidom u ustanovoma koje su pod ingerencijom pokrajinske vlade. Oko sedamdesetak medicinara koji žive u Vojvodini, a rade na teritoriji Beograda i drugih gradova Srbije, takođe je obolelo. Tako da to čini broj od ukupno 240 zdravstvenih radnika Vojvodine koji su oboleli od korona virusa - rekao je Gojković.Prema njegovim rečima, osim lekara, u tu brojku se ubrajaju i ljudi koji čine nemedicinsko osoblje, kao i stomatolozi i ostali stručnjaci iz privatne prakse. On je dodao da je ubedljivo najveći broj ljudi kod kojih je registrovan korona virus, zaražen u zatvorenim, ali ne u otvorenim prostorima.Govoreći o testiranju na virus kovid-19, Gojković je naveo Ponovo smo resetovali zdravstveni sistem, vratili smo kovid ambulante. Međutim, sada imate ljude koji žele da se testiraju svaki drugi dan. Ali, nije svako od nas ko ima respiratornu infekciju danas neko ko ima kovid infekciju. Ukoliko ste bili u kontaktu sa nekim ko je kovid pozitivan, to ne znači da ste vi obolelli već da u narednih 14 dana morate otići u samoizolaciju bez obzira da li vam je PCR test prvi dan pozitivan ili negativan. ako vam je prvi dan negativan PCR test to ne znači da nakon dva tri dana neće biti pozitivan, jer je period inkubacije 14 dana.