Novosti Online | 26. mart 2020. 19:12 |

Dr Branimir Nestorović rekao je za TV Prvu da se krzini štab najviše bavio proširenim testiranjem na korona virus u Srbiji."Mi smo se sada najviše bavili proširenim testiranjem, to je komplikovana procedura", kaže on.Navodi da je cilj 5.000 testova dnevno.Prema njegovim rečima Sajam će početi sa radom sutra u 14 časova."Nalazimo se u trećoj nedelji epidemije, za sada držimo se dobro", kaže Nestorović.Na pitanje da li su ili ne trudnice zaštićene od koronavirusa on navodi da one i kada jesu zaražene nemaju tegobe."Većina inficiranih nema skoro nikakve tegobe, to je veliki problem", dodaje.Ipak ovo ne treba shaviti olako, nalazimo se na početku ozbiljne faze, smatra on."Ako u ponedeljak budemo slični kao sad možemo reći da smo pregurali najgoru fazu", kaže.Na pitanje šta se dešava sa ljudima koji su prvo dobili negativan test, a zatim je utvrđeno da su pozitivni na korona virus on navodi nijedan test nije 100% tačan, ali da ipak nemamo nagli skok inficiranih ljudi i da su većina relativno laki bolesnici.Nestorović navodi da sapun ne mora sapun da ubije virus, nama je bitno da smanjimo, i dodaje:"Sapun je generalno odličan, neće ubiti virus, ali će ga oslabiti"."Ovo je nešto što će promeniti svet, promeniće nam navike, ali i zdravstvene sisteme", smatra Nestorović.Prema njegovim rečima, bolji smo od većine zemalja, a među žrtvama virusa imali smo teške bolesnike. Dodaje i da se sa vurusima teško bori, jer se milijarde virusnih čestica stvara velikom brzinom.Kako navodi - virus najduže živi na plastici i metalu, dok na odeći ostaje do četiri sata.Većina antivirusnih lekova nije delovala, prema rečima kineskih stručnjaka koji su rekli da sa tim ne treba gubiti vreme. Lek protiv malarije se, sa druge strane, pokazao odlično na početku terapije."Hlorokin je dovodio do smrtnih slučajeva kod ljudi koji su ga preventivno uzimali", kaže.Ljudi bez srpskog državljanstva žele da dođu u Srbiju jer s procenili da je situacij stabilna, čak se, prema rečima adr Nestorovića, "švercuju".