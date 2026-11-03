KOMENTAR: Profiteri

Svaki autentični pokret u Francuskoj po pravilu ima svoje parazite.

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Na kraju više i ne bude primarno pitanje ko je sve to organizovao, već ko je podstako, podržao i izvukao benefite. Tako je to i ovoga puta, dok gore francuske ulice.

I vrapcima na grani je jasno da najveći podsticaj srednjoškolskoj borbi, proširenoj na opšti protest protiv skupog života, daje krajnja levica oličena u Nepotčinjenima Žan-Lika Melanšona koja nastoji da nezadovoljstvo građana pretvori u politički kapital i iskoristi ga za slabljenje vlasti. Poslanici ove stranke stoje, s lentom u bojama francuske trobojke, u prvim redovima protestnih kolona. Cilj im je da na ovaj način ukažu na lošu vladinu politiku koja iz njihovog ugla zanemaruje prosečnog čoveka. Ceo ostali politički spektar ih optužuje da ovako direktno ubiraju poene pred predstojeće predsedničke izbore koji će biti održani naproleće.

Na đake se kače i ostali. "Antifa" i ultralevičarske grupe koriste teren za radikalizaciju protesta i širi ideološki sukob sa državnim institucijama, "Crni blokovi" za direktne sukobe s policijom, podizanje barikada i uništavanje imovine, dok pljačkaši i oportunističke kriminalne grupe koriste metež, preopterećenost policije i razbijene izloge za krađu skupocene robe. Ove kategorije se ponekad delimično i preklapaju. Zakačili su se na protest i radnički sindikati, kojima je ovaj trenutak opšte napetosti dobro došao da se na njega nadovežu svojim buntom protiv nesnosnih cena goriva, a zatim i svega ostalog. Kače se, uostalom, i sami učesnici mirnih đačkih demonstracija, svesni da će, uz tuđe lomljenje, vlast pre popustiti pred njihovim zahtevima.

Na kraju, ceh plaća prosečan građanin. A što se tiče političkih rezultata, izgleda da najviše koristi neće imati levica, već, posredno, sasvim suprotno, suverenističko desno krilo, jer je običnom čoveku dozlogrdio nered. A suverenisti obećavaju čvrstu ruku i odlučnost u poštovanju reda i zakona.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.