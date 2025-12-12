Leva smetala, prišipetlje, smetenjaci.

Novosti

SMETALA

Takve, i svakojake slične pogrdne etikete, prišivaju iza kulisa na rever smotanih Evrpopljana Amerikanci i Rusi. Evrope nigde nema, nestala je sa političke karte, zavukla se u mišju rupu. Postala, i sama, crna rupa. Nizašta se više ne pita.

Pregovori oko nekog budućeg mira u Ukrajini, koji ne prizivaju samo oni što nisu raščistili sa sopstvenom savešću, odavno su se zahuktali. Pršti na relaciji Vašington – Moskva, sa šamlice abere osluškuje Kijev, a Evropa je gurnuta u zapećak i pozvana da tamo i ostane, dok joj udaraju ćuške.

Lideri iz Pariza, Berlina i Londona nastoje ovih dana da na hartiju dopišu svoje novogodišnje želje, ali ih deda mrazovi iz Bele kuće i Kremlja ne šljive ni pet para. Svejedno, trudi se evropska bratija da bar dobije pozivnicu za predstavu kada se budu delili mirovni paketići. Do tada, šetaju nesrećnog Zelenskog od nemila do nedraga, obećavaju mu kule i gradove, dok mu u međuvremenu iz geografske karte izmiče jedno po jedno selo.

Emanuel Makron, sa istorijski niskom (ne)popularnošću, koga podržava tek svaki deseti građanin Francuske, trudi se da kroji spoljnu politiku Evrope i sveta. Marin le Pen i Žordan Bardela, sa pet puta više podrške, imaju sasvim drugo viđenje stavljanja tačke na ukrajinsku klanicu. Sličan tretman kod kuće imaju i Starmer i Merc. Ali, opoziciju niko ne ferma.

Hoće Evropljani da vraćaju vojsku, a nemaju para za nju, ratovali bi s Rusima do poslednjeg Ukrajinca, makar oružje kupovali i za ruske novce. Najproblematičniji deo pregovora je teritorijalno pitanje. Zelenski sa saveznicima pokušava da se izbori za to da sporazum ne oslika stanje na terenu u kome Rusija sve više širi svoje granice, ali čini se da malo ko tu može da mu pomogne. Sastanci sa Zelenskim su za evropske lidere način i da Evropa koliko-toliko zadrži mesto na međunarodnoj sceni. Nema im druge, rat se vodi na evropskom tlu. Lako je onima s druge obale Atlantika. Odjek, za sada, nije baš bogzna kakav. Verovatno bi bez Evrope rat u Ukrajini odavno bio gotov. Ali, veliko je pitanje da li bi onda bilo ovakve Evrope.