VUČIĆ DAO REČ: Penzije će do kraja sledećeg mandata biti 650 evra, plate 1400 evra

PENZIJE će morati da prate plate i moraće da rastu brže, izjavio je u Kragujevcu predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Foto Novosti

- Penzije će do kraja sledećeg mandata biti 650 evra, plate 1400 evra. I vi znate kada ja to kažem, znate da će to tako da bude. Srbija ima veliku priliku da u naredne četiri godine napravi najveći rast u svojoj istoriji. I to nije prazno obećanje, ja znam da ćemo u nedelju da pobedimo. Ali hoću da mogu da vas svaki ponedeljak pogledam u lice, da ljudi mogu da žive bolje nego sada - kazao je on.