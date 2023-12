SRBIJA POSTAJE CENTAR SVETA Predstavljen program SNS-a: Temelji napretka - suverenitet, mir, ekonomija i zdravstvo

SRPSKA napredna stranka večeras će predstaviti svoj program na RTS 2.

Među sagovornicima su Miloš Vučević, Ana Brnabić, Siniša Mali, Arno Gujon i dr Vujović.

O suverenitetu

- Zaustavljanje Srbije bi značilo propadanje, poraz i gubljenje pola miliona radnih mesta, fabrika. Kada smo prodavali državnu imovinu, okretali glavu na drugu stranu kada je reč o KiM, kada smo postali džak za udaranje svima. To bi značilo zaustavljanje rasta plata i penzija, gubitak nacionalnog dostojanstva, oduzimanje duhovnog koda, gubitak slobodarske politike, što znači da su građani sami odlučivali, a ne strane ambasade. Vratili smo suverenitet građanima. Baš zato Srbija ne sme da stane, i sve suprotno od ovog što sam naveo je naš cilj - rekao je Vučević.

O ekonomiji

- Naš ekonomski program se zasniva na dva stuba - povećanje plata i penzija i kapitalne investicije. U Srbiji se gradi kao nikada pre, sve ono što nikada pre nije urađeno. Kao rezultat odgovorne politike mi smo na 69 milijardi evra BDP, koji je pre 12 godina bio 33 milijardi uprkos izazovima, mi smo duplo jači, rast BDP-a prati i rast plata. Ponosni smo na svoje rezultate. 840 evra je danas prosečna zarada, a ako dobijemo poverenje ona će biti 1400 evra za naredne 4 godine - rekao je ministar Mali i podsetio kolike su bile minimalne zarade, koja će biti do kraja 2027. godine iznosti 560 evra.

- To je ključni pokazatelj koliko se Srbija promenila. Danas sa nezaposlenošću od 9 posto imate minimalac koji je veći nego prosečna plata od pre 10 godina - dodala je premijerka.

- Penzije su bile niske i nebezbedne. 2012 država je bila u bankrotu, a sad prosečna penzija će biti 390 evra od prvog januara. Do kraja 2027. godine iznosiće čak 550 evra ako dobijemo mandat. Suština našeg programa je broj zaposlenih u našoj zemlji - izjavio je Mali, a Brnabićeva dodala:

- Bivša vlast je tu pokazala da su uspeli da unište nešto što nisu uspele ni sankcije ni ratovi i bombardovanje.

- U poslednjih deset godina, uprkos svim izazovima, mi imamo sada istorijski najveći broj zaposlenih ljudi u Srbiji. Za mlade smo duplo umanjili stopu nezaposlenosti. Došli smo nikad većeg broja zaposlenih. Nismo zadovoljni time, hoćemo da radimo još više. 2012. četvrtina građana je bila bez posla, zato Srbija ne sme da stane i tražimo poverenje građana i da nastavimo sa otvaranjem fabrika i novih radnih mesta - rekao je ministar finansija.

O zdravstvu

- Srbija je investirala u zdravstvo kao nikada do sada. Zdravlje svakog pojedinca je u fokusu ove priče. Ulaže se u inovativne tehnologije, danas 135 milijardi dinara se izdvaja za lekove koji nisu ni postajali u Srbiji. Planira se da svaki okrug ima skenere. Završava se veliki broj kliničkih centara širom Srbije, smanjuje se liste čekanja. Osnovan je i centar za infertilitet što je jako važno za one koji žele bebe. Retke bolesti će se lečiti o trošku države i to su ogromne svote. U Srbiji nema nijednog nezbrinutog građanina. Klinike nam izgledaju svetski, Srbija daje primer drugima. Veći je i natalitet u odnosu na ostale zemlje. Srbija je zemlja ideja i pametnih ljudi, i zato moramo da nastavimo ovako. Samo zdrava nacija može da napreduje - izjavila je dr Vujović, dok je premijerka Brnabić podsetila da će izgradnja BIO4 Kampusa imati veliku ulogu u zdravstvu.

- Pokrenućemo izgradnju BIO4 kampusa, to je investicija od 300 miliona evra i biće gotovo do kraja 2026. godine. On je važan za našu nauku a naročito zdravstvo, biotehnologija i biomedicina je budućnost. Zahvaljujući njemu ćemo imati inovativne terapije, važno je za kvalitet lečenje ljudi. To niko nije mogao da sanja pre 10 godina. Omogućiće nam da budemo prvaci sveta i Evrope u cilju zaštite ljudi - rekla je premijerka.

O stanju na KiM i pritiscima

- U stalnom sam kontaktu sa ljudima na KiM i video sam ko se bori za njih, a ko ne. Svi koji se bore su dobili zabranu ulaska na KiM. Otvorili smo tamo radna mesta da ljudi mogu da rade. Borimo se za svako selo, svakog čoveka. Snaga je u ljudima. Srbija je snažna na KiM. Ali naravno, postoje crvene linije koje su bitne, nema priznanja niti ulaska u UN, nema predaje. Srbi sa KiM se bore vekovima unazad na nama je da ih ne napustimo. Ako obezbedimo mir, bolju ekonomiju i natalitet imaćemo jaču Srbiju i samo takva može da se bori za Srbe na KiM i zato sam se pridružio ovom timu koji vodi Srbiju u dobrom pravcu - izjavio je Gujon.

- Niko u Srbiji nema dilemu da će pritisci biti veći i KiM je Gordijev čvor koji traje više vekova i nefer je da predsednika napadaju oko toga, već treba da se ujedine oko toga. Opasnost je što se kosovski albanci brzo naoružavaju i to je realna bezbednosna opasnost i mi moramo imati adekvatne odgovore i očuvati mir. Nama mir stvara uslove za napredak, ali on ne isključuje naše pravo na odbranu i slobodarsku politiku. Sve ovo o čemu pričamo je povezano i onaj ko to ne razume, ne razume ljude. Borba za KiM će se nastaviti i jedino Vučićeva politika garantuje mir i dalju priliku da jačamo i ponosni smo na to što smo vojno neutralni i čuvaćemo i nebo i reke i tlo - dodao je Vučević.

- Jaka vojska, obrazovanje i zdravstvo zavisi od snage ekonomije i zato moramo da budemo bogatiji. Zato su važne investicije u infrastrukturu. Gradimo 8 autoputeva, 445km je izgrađeno. Od 2000-2012 samo 46km je izgrađeno. Brzi putevi donose nove investitore, imamo zato nižu stopu nezaposlenosti, zaposleni pune budžet koji služi da se izdvoji veća sredstva za vojsku, obrazovanje.. Dugoročni ekonomski razvoj smo postigli upravo zahvaljujući tome i zato ne smemo da stanemo. Mi sada imamo i brze vozove i niko to nije mogao da veruje. Ekspo je naša najveća razvojna šansa, pobedili smo SAD, Španiju, Argentinu, Tajland. Gradimo sve moguće infrastrukturne projekte koji menjaju Srbiju, a istovremeno privlačimo investicije. Od 2012. kada smo bili u bankortu do 2027., bićemo centar sveta - izjavio je Mali.

O IT sektoru

- Govori se mnogo više o IT sektoru nego ranije. Mnoge stvari koje smo obećavali su se ostavrivale dok se opozicija smejala. Kao za Eupravu, isto kao i za vojnu neutralnost, naša vojska sada neprepoznatljiva, takođe i za puteve i brze pruge. Smejali su se u parlamentu. Sada je IKT sektor najbrže rastući sektor u Srbiji. Sve što smo uradili je da smo to uradili jedini u poslednjih 10 god jer smo verovali u ljude. I to stalno čujem od opozicije šta će vam putevi, pa oni ne veruju u mlade ljude i narod, a mi smo videli potencijal. Zbog toga je snaga u ljudima. Boljitak nije stigao do svakog, svesni smo toga, ali zato tražimo poverenje jer je sada drugo poluvreme. Treba da stignemo do svakog čoveka - rekla je Brnabić.

O podršci liste

- Ponosni smo što je veliki broj ljudi sa ličnim integritetom stalo iza politike države, uz narod. Naša lista je nadstranačka ali ovo je priča koja ima širi koncept, imamo akademike, sportiste... To je nešto što nam uliva snagu. To su ljudi koji su ostvareni i kada oni stanu iza ove liste onda znajte da smo na dobrom putu. Ovaj slogan je naš san i ostvarićemo ga sa našim narodom i nadam se da ćemo dobiti poverenje naroda - završio je Vučević.

Podsetimo, ovim povodom se prethodno oglasio i ministar Siniša Mali koji je podelio fotografiju, a u opisu je napisao:

- Poslednje pripreme pred predstavljanje programa SNS večeras na RTS 2 u 21.10h! Srbija ne sme da stane!