BRNABIĆ PORUČILA: Za opoziciju i tajkunske medije Mića Berić je košarkaška legenda, a Nikola Jokić je niko i ništa

PREDSEDNICA Vlade Ana Brnabić izjavila je jutros da su brutalni napadi na najboljeg košarkaša sveta Nikolu Jokića samo pokazatelj koliko opozicija i tajkunski mediji dele narod na građane prvog i drugog reda.

FOTO TANJUG/ STRAHINJA AĆIMOVIĆ

Ona je gostujući u jutarnjem programu teelevizije Prva rekla da su izjave opozicionih perjanica, poput bivšeg košarkaša Miće Berića, da su javne ličnosti podržale Aleksandra Vučića iz interesa sramotne, i da oni takvim razmišljanjem polaze od sebe.

- Komentarisanje liste poznatih ličnosti koja je podržala opciju Alelsandar Vučić – Srbija ne sme da stane, potpuno je u skladu sa opozicijom, njihovim medijima i njihovim ponašanjem – sramotno. Nikola Jokić je najbolji košarkaš na svetu. Šta tačno on može da očekuje zauzvrat zato što je podržao Aleksandra Vučića? Da li neko misli da je takvo razmišljanje normalno? Ne postoji ništa što mi možemo njima dodatno da damo. Oni verovatno polaze od sebe. U njihovim medijima je Mića Berić legenda košarke, a Nikola Jokić je niko i ništa. Vi mislite da građani Srbije ne vide vaše licemerje i da vam neće odgovoriti na to 17. decembra? Oni prete ljudima koji su podržali listu Srbija ne sme da stane – šta ćete im raditi? Osporavaćete ih? Zaista? Zabranićete im da se bave javnim poslom? Uvek ćete videti da oni u svakom svom obraćanju dele ljude u Srbiji na ljude prvog reda i ljude drugog reda. Oni su elita, prvi red, lepi, pametni, kulturni obrazovani, iako su bili najgori đaci u školi poput Miroslava Aleksića. To je recimo Mića Berić, najbolji košarkaš. A svi ostali su krezavi, neobrazovani, glupi, sendvičari, drugi red. I tu spada Nikola Jokić, dakle on je dole, a Mića Berić je nekoliko klasa iznad njega. To su ljudi koji u kampanji prelaze 8-10 kilometara dnevno, kako je i rekao Zoran Lutovac. Njima treba internet, a kada hoćemo da uvedemo internet u ruralnim sredinama – to je bacanje para i nepotrebna investicija. Njihova lista, Proglas, defakto ne podržava listu Srbija protiv nasilja, ali svako može da vidi da je to upravo tako. Oni su dakle toliko licemerni da ne mogu imenom i prezimenom da stanu iza Dragana Đilasa, kao što ovi ljudi mogu da imenom I prezimenom stanu iza Aleksandra Vučića - rekla je premijerka.

Ona je istakla da je saglasna sa predstavnicima opozicije da se u Srbiji izgubio osećaj za stid i sram, ali u njihovom slučaju.

- Ja se slažem da se izgubio osećaj srama i stida, ali to važi za njih. Niko nije osudio konzumiranje narkotika, što nije najbolji primer za Srbiju, svi ćemo se složiti oko toga. Ali tu se radi o čoveku sa njihove liste. Kažu, on se povukao iz kampanje, ali daje intervju u Zagrebu koji prenose naši mediji. Dakle, čovek je u kampanji, i dalje je na njihovoj listi. I to je manir opozicije, da vode kampanju u Zagrebu, i u njihovim medijima pljuju predsednika Aleksandra Vučića. Zamislite da Andrej Plenković, na pirmer, u sred izborne kampanje dođe na RTS i pljuje državu Hrvatsku. Zamislite da na našem javnom servisu hrvatski političari pričaju kako je u Hrvatskoj sve odvratno, a u Srbiji predivno. To je nezamislivo - izjavila je Brnabić.

Predsednica Vlade pričala je i o stastanku sa delegacijom CERN-a, koji je imala jutros u Vladi Srbije.

- Imala sm sastanak sa delegacijom CERNA-a. Srbija je 2019. postala punopravni član CERN-a, nešto na čemu smo mnogo radili i zabeležili veliki uspeh za našu nauku. Dans je veliki dan za našu nauku, potpiusujemo ugovor s CERN-om, bićemo jedna od 7 zemalja u Evropi koja je u programu kompjuterskie obrade podataka CERN-a. I to će se dešavati u našem Državnom data centru u Kragujevcu. Ja neću moći da prisustvujem događaju u Kragujevcu, da ne bih bila u funkcionerskoj kampanji. Ovo je smo jedan od pokazatelja koliko se Srbija promenila. I kada me pitate za šta ljudi glasaju 17. decembra, glasaju upravo da li žele ovakve stvari u Srbiji ili žele da Srbija stane. Kada pogledate samo mesto gde se potpisuje danas ovaj ugovor, u Državnom data centru u Kragujevcu, mi smo ga izgradili. Pupopravan član CERN-a postali smo 2019. godine – mi smo to izgurali. Ovaj ugovor se potpisuje jer imamo razvijenu digitalizaciju u zemlji, što je takođe naša zasluga. Oni ljudi nisu ni imali ideju šta da rade sa našom državnom upravom, u kom pravcu da se razvija Kragujevac… Dakle, ništa od svega što se desilo ove nedelje, ne bi bilo moguće da su oni na vlasti. Oni su čak i govorili da je, recimo, Moravski koridor nepotreban, da je bacanje para, verovatno zbog toga što su građani Kruševca i Trstenika građani drugog reda I ne zaslužuju put - izjavila je Brnabić.

Ona je izjavila i da opozicija nema nikakv plan i program, te da im je jedini zajednički imenitelj to da su protiv Aleksandra Vučića i da narod ne želi za to da glasa.

- Kompletna opozicija otvoreno kaže da se nije okupila oko ideologije i programa, već samo protiv Aleksandra Vučića. Kažu ljudi da prvo hoće da skinu sa vlasti Aleksandra Vučića, pa će onda razgovarati o fukcijama, pa tek onda građani dolaze na red. To sve polazi od toga da su oni bogom dani, elita, šta imaju oni da objašnjavaju građanima?! Ko su sad pa građani da im oni polažu račune? Zaborave da kažu građanima da je plata u njihovo vreme bila 330 evra, što je mnogo manje nego što je danas minimalac. Prosečna plata u Srbiji danas je 830 evra, a do kraja 2027. biće 1.400 evra, ukoliko naša lista pobedi na izborima. Ukoliko predstavnici bivšeg režima ponovo dođu na vlast, Srbija bi bukvalno stala. Izgradnja puteva, pruga, naučnotehnoloških parkova, sve bi stalo. A mi kažemo upravo suprotno – Srbija ne sme da stane! - zaključila je premijerka.

