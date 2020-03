G. N./Novosti Online | 31. mart 2020. 11:17 |

Ministar Đorđević o domu za stare u Zemunu gde se proširio virus korona

NEMAM vremena, mnogo me posla čeka. Zaista ne bih da govorim, ali sačekajte me desetak minuta, da obavim započet posao.Ovim rečima obratio nam se volonter, koji brine o korisnicima Doma za stare "Doživeti stotu". Skromno nas je pozdravio na ulaznoj kapiji objekta, jedva odškrinutoj. Videli smo samo sedu kosu i oči jednog dobričine.Iako nas je zamolio da pričekamo, ipak je čvrsto odlučio da ne govori o svom herojstvu. Tek juče dobio je pomoć - jednu devojku medicinsku sestru. A podršku mu je dobrovoljno dala i jedna prijateljica, koja je umesto njega izašla na kapiju i ljubazno nam rekla da misteriozni čovek neće izaći.- On je Supermen - rekla nam je plavokosa žena na pitanje da bar kaže kako se heroj dana zove. - Zaista nema vremena, oko starih ima mnogo obaveza. Zamolio me je da vam prenesem da odete.Podsetimo, ovaj čovek sam se starao o korisnicima doma u Zemunu, nakon što je potvrđeno da je šestoro starijih i direktorka zaraženi virusom korona. Ovim povodom obratio se i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, koji je rekao da se čekaju instrukcije nadležnih za dalje postupanje.