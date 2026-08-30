KREĆETE KOLIMA PO ITALIJI? Srpska dozvola nije dovoljna, a na jednu stvar turisti posebno moraju da paze

IZNAJMITI automobil u Italiji zvuči kao idealan način da se obiđu Toskana, Sicilija, Pulja ili mala mesta do kojih je javnim prevozom teže stići. Ipak, pre nego što rezervišete vozilo, dobro je proveriti dokumenta, uslove rent a kar kompanije, depozit, osiguranje i pravila vožnje.

Jam Press/Junebug/Tyler Rye Photography/Tyler Rye / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Pictured: Madeira, Portugal by Tyler Rye

Za turiste iz Srbije posebno je važna jedna stvar. Srpska vozačka dozvola sama po sebi nije dovoljna.

A kada preuzmete automobil, postoji još jedna zamka koja može skupo da košta. To su čuvene italijanske ZTL zone, odnosno delovi gradova u koje nije dozvoljeno jednostavno ući automobilom.

Uz srpsku dozvolu ponesite i međunarodnu

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije navodi da je tokom privremenog boravka ili tranzita kroz Italiju dozvoljeno upravljanje vozilom sa srpskom vozačkom dozvolom, ali uz istovremeno posedovanje međunarodne vozačke dozvole.

Italijanski Zakon o saobraćaju propisuje da vozači sa dozvolama iz država koje nisu članice Evropske unije ili Evropskog ekonomskog prostora uz nacionalnu dozvolu moraju imati međunarodnu dozvolu ili zvaničan prevod dozvole na italijanski jezik. Oba dokumenta moraju biti važeća.

Zato međunarodnu dozvolu treba obezbediti pre polaska, a ne računati na to da će srpska dozvola biti dovoljna.

Šta vam treba da biste iznajmili automobil?

Zvanični turistički portal Italije navodi da se od putnika iz zemalja van EU prilikom iznajmljivanja vozila traži međunarodna dozvola ili odgovarajući prevod nacionalne dozvole, dokument za identifikaciju i kreditna kartica na ime vozača.

Treba proveriti i koliko dugo posedujete vozačku dozvolu. Rent a kar kompanije uglavnom zahtevaju da je vozač ima najmanje godinu dana.

Starosna ograničenja nisu svuda ista. Italijanski turistički portal navodi da mnoge kompanije postavljaju minimum na 21 ili 23 godine, dok se uslovi mogu razlikovati u zavisnosti od kompanije i kategorije vozila.

Zato cena koju vidite prilikom internet pretrage ne mora nužno biti i konačna cena iznajmljivanja.

Pazite na depozit i karticu

Ovo je deo koji treba pažljivo pročitati pre nego što kliknete na „rezerviši“.

Rent a kar kompanija može prilikom preuzimanja automobila da blokira određeni iznos na kartici kao garanciju. Uslovi za depozit, prihvatanje kreditnih ili debitnih kartica i visina raspoloživih sredstava razlikuju se od kompanije do kompanije.

Zato nije dovoljno proveriti samo koliko košta automobil po danu.

Pre plaćanja treba pročitati koliki depozit se blokira, koja kartica se prihvata, da li mora biti na ime glavnog vozača i kada se blokirani novac oslobađa.

Isto važi i za osiguranje. Posebno obratite pažnju na iznos franšize, odnosno maksimalan deo štete koji prema ugovoru može pasti na teret korisnika.

Najveća zamka mogu biti ZTL zone

A onda dolazimo do pravila koje turistima može napraviti veliki problem.

U brojnim italijanskim gradovima postoje ZTL, Zona a Traffico Limitato, odnosno zone ograničenog saobraćaja.

To su uglavnom delovi istorijskih gradskih centara u kojima je u određenim terminima dozvoljen ulazak samo vozilima koja ispunjavaju propisane uslove ili imaju odgovarajuću dozvolu.

Pravila nisu ista u svakom gradu, a dani i vreme kada ograničenje važi takođe se razlikuju. Na ulazima u zone postavljena je odgovarajuća signalizacija.

Zato nemojte slepo pratiti navigaciju.

To što vas je navigacija odvela do hotela ne znači da smete automobilom da stignete do njegovih vrata.

Ako je smeštaj u istorijskom centru, pre dolaska pitajte hotel da li se nalazi u ZTL zoni i gde je najbliži dozvoljeni parking.

Kazna može stići mnogo kasnije

Posebno je zanimljivo što turista ne mora odmah ni da zna da je napravio prekršaj.

Zvanični turistički portal Italije objašnjava da se kod prekršaja registrovanih automatskim sistemima kazna ne uručuje na licu mesta. Za osobe koje žive u inostranstvu obaveštenje može biti dostavljeno u roku do 360 dana od utvrđivanja prekršaja.

Kada je u pitanju iznajmljeno vozilo, nadležni organi kontaktiraju rent a kar kompaniju, koja im dostavlja podatke o vozaču.

Zato se može dogoditi da je odmor odavno završen kada se ponovo setite jedne pogrešne vožnje kroz italijanski grad.

I autoputevi se plaćaju

Ako planirate dužu turu kroz Italiju, u budžet treba uračunati i putarine.

Većina italijanskih autoputeva i pojedini tuneli se naplaćuju. Na mnogim deonicama pri ulasku se uzima kartica, a putarina plaća prilikom izlaska, dok sistem može da se razlikuje u zavisnosti od puta.

Zato pri računanju cene rent a kara nije dovoljno sabrati samo cenu najma vozila i goriva.

Plava, bela i žuta linija nisu isto

Još jedna stvar koju je korisno znati odnosi se na parkiranje.

U Italiji plave linije uglavnom označavaju parking koji se plaća, bele besplatan parking, a žute rezervisana mesta. Uvek treba proveriti i vertikalnu signalizaciju jer ona daje konkretne uslove za tu lokaciju.

Poseban oprez potreban je u velikim turističkim gradovima. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije savetuje da se dokumenta, vredne stvari i prtljag ne ostavljaju u parkiranom vozilu zbog rizika od krađa.

Automobil može biti najlepši način da vidite Italiju

Sve ovo ne znači da treba odustati od rent a kara.

Naprotiv.

Za Toskanu, Pulju, Siciliju, Sardiniju i brojna mala italijanska mesta automobil može da pruži slobodu koju je teško dobiti javnim prevozom.

Samo je važno da pre polaska imate odgovarajuća dokumenta, proverite uslove rent a kar kompanije i zapamtite tri slova koja mogu da vam sačuvaju novac: ZTL.

Zabranjeno je preuzimanje, prenošenje, kopiranje i objavljivanje ovog teksta, u celosti ili delimično, uključujući prilagođene prevode i prerade, bez jasnog navođenja izvora uz aktivan link ka sajtu www.novosti.rs