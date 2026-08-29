VOJVODINA RAZBILA ČUKARIČKI: Novosađani brojali do pet, bez pobednika u duelu dva Radnička (VIDEO)

OČEKIVALO se mnogo više od utakmice Čukarički - Vojvodina. Na terenu je postojao samo jedan tim, pošto su Novosađani pobedili sa 5:0 na Banovom brdu u sedmom kolu Superlige Srbije.

Foto: Elmedin Hajrovic/ATAImages

Ovaj meč je praktično bio rešen posle prvih 45 minuta kad su izabranici Marka Savića imali prednost od 2:0, zahvaljujući golovima koje su postigli Dejan Zukić i Dragan Kokanović.

Vojvodina je idealno otvorila i drugo poluvreme i u razmaku od dva minuta postigla je dva gola. Najpre je u 48. Zukić drugi put zatresao mrežu rivala, da bi Sambu Sisoko u 50. dao autogol.

"Brđani" su pokušali do kraja utakmice da postigne bar počasni pogodak, ali u tome nisu uspeli pa su pretrpeli drugi uzastopni prvenstvni poraz.

Umesto toga primili su i peti gol. Rezervista Stefan Mitrović je umakao odbrani rivala i nije mu bilo teško da postigne prvenac u dresu tima iz Novog Sada.

Vojvodina je prva na tabeli sa 15 bodova, ima tri više od Crvene zvezde, ali i tri utakmice više. Čukarički je na petoj poziciji sa 10.

U ovom terminu odigrala su se još dva susreta. Radnički je u Nišu remizirao sa imenjakom iz Kragujevca - 1:1. Gol za tim sa "Čaira" postigao je Belorus Aleksandr Šestjuk.

FOTO: Želimir Krstev

Kad se činilo da će bodovi ostati na jugu Srbije, u četvrtom minutu nadoknade na scenu je stupio novajlija David Buhta i šokirao domaće navijače.

Novi Pazar i Mačva su odigrali su takođe nerešeno - 1:1. Za domaće je pogodio Dominik Sadi, a strelac za Šapčane je bio Milan Vidakov.

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