OVO MESTO NEMA KLASIČNE ULICE: Do kuća se stiže čamcima i preko mostova, a zovu ga „holandska Venecija“

AUTOMOBIL vam ovde neće mnogo pomoći. U najpoznatijem delu holandskog sela Githorn glavnu ulogu nemaju ulice, već kanali, čamci i mali drveni mostovi.

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Zbog neobičnog izgleda ovo mesto često nazivaju „holandskom Venecijom“, a fotografije kuća sa krovovima od trske okruženih vodom učinile su ga poznatim daleko van granica Holandije.

Više od 170 malih mostova

Githorn se nalazi u holandskoj provinciji Overejsel, u području Nacionalnog parka Weerribben Wieden.

Ono po čemu se izdvaja jesu kanali koji prolaze kroz selo i više od 170 karakterističnih malih drvenih mostova koji povezuju kuće i imanja.

Umesto klasične vožnje kroz centar, Githorn se najbolje istražuje peške ili sa vode.

Turisti mogu da iznajme čamac ili da krenu na organizovanu plovidbu kroz kanale, pored starih kuća, bašta i mostova.

Nekada je sve išlo vodom

Kanali nisu napravljeni da bi selo izgledalo lepo na turističkim fotografijama.

Voda je nekada bila glavni način transporta. Čamcima su se prevozili ljudi, stoka, seno, roba, pa čak i pošta i hleb.

Posebno su bili karakteristični tradicionalni ravni čamci poznati kao punters, koji su se kroz plitke kanale pokretali dugačkim motkama.

Danas je slika nešto drugačija. Kanalima plove turistički i električni čamci, a Githorn je postao jedno od najprepoznatljivijih malih mesta u Holandiji.

Selo koje je najlepše videti sa vode

Iako se često može pročitati da Githorn „nema nijedan put“, to nije sasvim tačno.

U širem delu sela postoje putevi i automobili. Ono što ga čini posebnim jeste stari deo uz kanale, gde se do brojnih kuća stiže pešačkim stazama i preko mostova, a voda je i dalje jedan od najlepših načina kretanja.

Zato ovde klasično pitanje turista „gde da parkiramo?“ brzo zamenjuje jedno mnogo zanimljivije:

Gde možemo da iznajmimo čamac?

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