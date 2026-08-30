RUSIJA je gotovo u potpunosti izgubila poverenje u Švajcarsku kao mesto za održavanje najvažnijih političkih kontakata, izjavio je ruski ambasador u Švajcarskoj Sergej Garmonjin, komentarišući saopštenje švajcarskog Ministarstva spoljnih poslova da je ta zemlja spremna da bude domaćin naredne runde pregovora o Ukrajini.

Foto: Unsplash/Thiago de Andrade

- Želja Švajcaraca da ponude svoje ‘dobre usluge’ uopšte ne znači da je ruska strana spremna da ih prihvati. Naše poverenje u Švajcarsku kao mesto za organizovanje najvažnijih političkih kontakata praktično je iscrpljeno“, rekao je ruski diplomata.



Kao rezultat toga, ocenio je diplomata, „Švajcarska je izgubila svoju neutralnost“, što Moskva, kako je naveo, mora da uzme u obzir prilikom definisanja odnosa sa tom zemljom.

Švajcarsko Ministarstvo spoljnih poslova ranije je saopštilo da bi naredna runda pregovora o Ukrajini mogla da bude održana u Švajcarskoj.

- Federalno ministarstvo spoljnih poslova održava kontakte sa svim stranama i kontinuirano nudi svoje dobre usluge - navelo je švajcarsko ministarstvo.

Portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov, sa druge strane, izjavio je da nema informacije o pripremama za pregovore u septembru. Moskva istovremeno nastavlja kontakte sa Vašingtonom na radnom nivou i zadržava spremnost za dijalog o rešavanju sukoba.

(Sputnjik)

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