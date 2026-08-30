OBIŠAO TURSKU, GRČKU I ITALIJU ZA 21 DAN: Na kraju putovanja jedna zemlja ga je potpuno osvojila

TRI zemlje, 21 dan i jedan vrlo kratak zaključak.

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„Za 21 dan obišao sam Tursku, Grčku i Italiju. U Italiji je najbolje.“

Ovaj komentar jednog čitaoca otvorio je zanimljivo pitanje koje se svakog leta ponavlja među turistima sa naših prostora. Ako biste mogli da birate samo jednu, da li biste letovali u Grčkoj, Turskoj ili Italiji?

Sve tri zemlje imaju more, plaže, odličnu hranu i ogromnu turističku ponudu. Ipak, iskustvo koje nude prilično se razlikuje.

Zašto je Italija njegov pobednik?

Ne znamo šta je tačno presudilo kod čitaoca koji je ostavio komentar, ali Italija ima jednu veliku prednost.

Teško ju je svesti samo na letovanje.

U istom putovanju možete da provedete nekoliko dana na moru, obiđete gradove stare hiljadama godina, posetite mala srednjovekovna mesta, probate potpuno različitu hranu u susednim regionima i završite putovanje u vinogradima Toskane.

Italija je i dalje jedna od najposećenijih zemalja sveta. Prema podacima italijanskog statističkog instituta ISTAT, turistički smeštaj u zemlji je tokom 2024. zabeležio rekordnih 466,2 miliona noćenja, čime je Italija bila druga u Evropskoj uniji po broju turističkih noćenja, odmah iza Španije.

Grčka ima nešto što je teško pobediti

Kada je cilj klasično letovanje, Grčka ima ogroman adut.

More.

Zemlja ima hiljade ostrva i ostrvaca, od kojih je više od dve stotine naseljeno. Od Krfa i Zakintosa do Krita, Rodosa, Kiklada i malih ostrva do kojih turistički talas još nije u potpunosti stigao, izbor je ogroman.

Za turiste iz Srbije postoji i još jedna važna prednost. Do velikog broja grčkih letovališta može se stići sopstvenim automobilom.

Zato je Grčka godinama jedan od prvih izbora naših turista, posebno porodica.

A tu je i ono što se ne može izmeriti statistikom: taverna pored mora, giros posle plaže i mogućnost da svakog dana pronađete drugu uvalu.

Turska igra na kartu udobnosti

Turska, sa druge strane, ima potpuno drugačiji adut.

Za mnoge turiste to je odnos onoga što plate i onoga što dobiju.

Antalija i okolna letovališta postala su sinonim za velike hotelske komplekse, bazene, privatne plaže i all inclusive odmor.

Turska je 2025. ugostila više od 63 miliona posetilaca, a prihodi od turizma dostigli su rekordne vrednosti, što pokazuje koliko je zemlja postala važna na svetskoj turističkoj mapi.

Ali Turska takođe nije samo hotel i narukvica za all inclusive.

Istanbul, Kapadokija, Efes, Pamukale i brojni arheološki lokaliteti omogućavaju da se klasično letovanje pretvori u mnogo veće putovanje.

A Italija vam svakog dana ponudi nešto drugo

Upravo tu se možda krije razlog zbog kojeg je naš čitalac izdvojio Italiju.

Ujutru možete da pijete espreso na malom trgu, popodne budete na plaži, a uveče šetate ulicama grada čija istorija traje vekovima.

I pritom se doživljaj drastično menja u zavisnosti od toga gde ste.

Sicilija nije Toskana. Toskana nije Amalfi. Pulja nije Venecija. Sardinija ponekad izgleda kao Karibi, dok Dolomiti deluju kao da pripadaju potpuno drugoj zemlji.

A onda dolazi hrana.

Pica u Napulju, pasta u Rimu, morski plodovi na Siciliji, rižoto na severu, pesto u Liguriji i vina Toskane samo su deo priče.

Italijanska kuhinja je 2025. godine upisana i na UNESCO Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva.

Ko je onda pobednik?

Odgovor, naravno, zavisi od toga šta očekujete od odmora.

Ako želite ostrva, plaže i mogućnost da na more stignete automobilom, Grčka ima ogromnu prednost.

Ako želite hotel u kojem praktično ne morate da razmišljate ni o čemu, Turska je teško pobediva.

Ako želite da jedno putovanje spoji more, gradove, umetnost, istoriju, gastronomiju i mala mesta, Italija ima argumente zbog kojih je mnogima favorit.

Naš čitalac je svoj izbor već napravio.

Posle 21 dana i tri zemlje njemu nije bila potrebna duga analiza.

„U Italiji je najbolje.“

A sudeći po milionima turista koji joj se svake godine vraćaju, sigurno nije jedini koji tako misli.

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