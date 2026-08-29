IZGLEDA KAO DA JE IZAŠAO IZ BAJKE: U ovom francuskom selu ulice idu u krug, a kuće izgledaju kao iz dečje knjige

KUĆE u roze, žutoj, plavoj i zelenoj boji, drvene grede na fasadama, prozori prepuni cveća i uske ulice popločane kamenom.

Henk Meijer / Alamy / Profimedia

Egizem u francuskom Alzasu na fotografijama zaista više liči na ilustraciju iz dečje knjige nego na mesto u kojem ljudi svakodnevno žive.

Ali ovo malo srednjovekovno mesto postoji vekovima i nalazi se na samo nekoliko kilometara od mnogo poznatijeg Kolmara, na čuvenom Vinskom putu Alzasa.

I dok turisti u Kolmar stižu u velikom broju, Egizem nudi nešto drugačije. Nema monumentalnih znamenitosti koje morate da obiđete po spisku. Ovde je glavna atrakcija zapravo samo mesto.

Njegove ulice, kuće, trgovi, vinski podrumi i neobičan raspored zbog kojeg se kroz staro jezgro ne krećete pravolinijski, već u krug.

Ulice ovde zaista idu u krug

Kada se Egizem pogleda odozgo, postaje jasno zašto se razlikuje od većine malih evropskih mesta.

Istorijsko jezgro razvijalo se oko nekadašnjeg zamka, a ulice su raspoređene u koncentričnim krugovima oko njegovog središta.

Zato je jedan od najlepših načina da se upozna Egizem jednostavno krenuti u šetnju i pratiti stare ulice.

Postoji čak i turistička ruta nazvana Ronde d'Eguisheim, odnosno „krug Egizema“, koja vodi pored starih kuća, nekadašnjih zidina i najzanimljivijih delova istorijskog jezgra.

Jedna od najpoznatijih ulica je Rue du Rempart.

Uske kuće različitih boja stoje jedna uz drugu, fasade su ukrašene drvenim gredama, a tokom proleća i leta prozori su prepuni cveća.

Upravo su ti prizori Egizem pretvorili u jedno od najfotografisanijih malih mesta u Alzasu.

Zašto su kuće toliko šarene?

Arhitektura Egizema tipična je za Alzas.

Kuće poznate kao maison à colombages prepoznaju se po drvenom skeletu koji ostaje vidljiv na fasadi, dok su površine između greda obojene.

Nekada su boje mogle da imaju i praktično značenje i da ukazuju na zanimanje vlasnika ili materijale korišćene za fasadu, mada su mnoga popularna tumačenja boja koja danas kruže internetom pojednostavljena.

Ono što je sigurno jeste da kombinacija drveta, jakih boja i ogromne količine cveća danas stvara izgled po kojem je Alzas prepoznatljiv.

I u Egizemu je sve to sabijeno na veoma malom prostoru.

U sredini sela nalazi se zamak

Kružne ulice vode ka centralnom trgu, gde se nalaze zamak Saint Léon i kapela.

Ovo mesto povezano je sa jednim papom.

Bruno od Egizema i Dagsburga, koji je kasnije postao papa Lav IX, rođen je 1002. godine i poticao je iz ovog kraja. Njegova istorija i danas je važan deo identiteta sela.

Na centralnom trgu nalazi se i fontana sa statuom Svetog Lava IX, dok je prostor oko nje okružen starim kućama.

Za turistu je zanimljivo što za obilazak najvažnijih delova mesta nije potreban prevoz.

Egizem je stvoren za šetnju.

A onda se kuće završe i počnu vinogradi

Bajkoviti izgled nije jedini razlog zbog kojeg se dolazi u Egizem.

Selo se nalazi na Route des Vins d'Alsace, čuvenom Vinskom putu Alzasa koji povezuje vinogradarska mesta ovog dela Francuske.

Vinova loza ovde se uzgaja vekovima, a vinogradi okružuju samo mesto.

Egizem ima dva poznata Grand Cru vinograda, Eichberg i Pfersigberg, a u selu se nalaze brojni proizvođači kod kojih posetioci mogu da probaju lokalna vina.

Alzas je posebno poznat po belim vinima, među kojima su rizling, gevirctraminer i pino gri.

Zato poseta Egizemu lako može da se pretvori u nešto više od fotografisanja šarenih fasada.

I hrana je mešavina Francuske i Nemačke

Alzas ima neobičnu istoriju, a francuski i nemački uticaji vidljivi su i u kuhinji.

Jedno od najpoznatijih jela je tarte flambée, tanko testo koje se tradicionalno prekriva pavlakom, lukom i slaninom.

Tu su i choucroute garnie, kiseli kupus sa različitim vrstama mesa i kobasica, kao i kugelhopf, prepoznatljiv kolač koji se peče u visokom kalupu.

Zbog toga se obilazak malih mesta Alzasa često pretvara u kombinaciju arhitekture, vina i gastronomije.

Francuzi su ga izabrali za omiljeno selo

Egizem nije postao poznat samo zahvaljujući društvenim mrežama.

Od 2003. godine nalazi se među mestima koja nose prestižnu oznaku Les Plus Beaux Villages de France, odnosno „Najlepša sela Francuske“.

A onda je 2013. godine stiglo još jedno veliko priznanje.

U popularnom televizijskom izboru Le Village préféré des Français proglašen je omiljenim selom Francuza.

Od tada je njegova popularnost među turistima dodatno porasla.

Ipak, Egizem je dovoljno mali da se i danas može obići laganom šetnjom.

Na samo nekoliko kilometara je Kolmar

Još jedna prednost Egizema je položaj.

Od Kolmara je udaljen svega nekoliko kilometara, pa se ova dva mesta lako mogu spojiti u jedan izlet.

Sam Kolmar važi za jedan od najlepših gradova Alzasa, a njegov kvart Petite Venise poznat je po kanalima i šarenim kućama.

U okolini su i druga čuvena vinska mesta poput Riquewihra i Kaysersberga, pa čitav ovaj deo Francuske deluje kao niz malih gradova i sela stvorenih za razglednice.

A kada je najlepše doći?

Egizem izgleda potpuno drugačije u zavisnosti od godišnjeg doba.

U proleće i leto fasade su prekrivene cvećem, a vinogradi oko sela zeleni.

Jesen donosi berbu grožđa i boje vinograda, zbog čega je to posebno zanimljiv period za ljubitelje vina.

Zimi se Alzas ponovo menja.

Mala mesta ovog regiona poznata su po božićnim ukrasima i pijacama, a šarene srednjovekovne kuće tada dobijaju svetleće ukrase i prazničnu dekoraciju.

Zato je teško reći kada Egizem najviše liči na bajku.

Leti, kada su prozori prepuni cveća, ili zimi, kada se stare ulice upale hiljadama malih svetala.

A možda je upravo to razlog zbog kojeg ovo malo mesto privlači toliko posetilaca.

Ovde ne dolazite zbog jedne čuvene građevine koju treba fotografisati i nastaviti dalje.

Celo selo je znamenitost.

I dok hodate ulicom koja vas polako vraća tamo odakle ste krenuli, okruženi šarenim kućama i vinogradima, nije teško razumeti zašto Egizem toliko često opisuju jednom istom rečju.

Bajkovit.

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