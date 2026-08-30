KAKAV DEBI, STRAŠAN DEBI! Srpski reprezentativac postigao dva gola na prvom meču za novi klub (VIDEO)

Fudbaleri Sijetl Saundersa i Čikago Fajera odigrali su danas na stadionu "Lumen fild" u Sijetlu bez pobednika, 2:2 (1:1) u utakmici MLS lige, a u centru pažnje bio je srpski fudbaler Dejan Joveljić.

Leslie Plaza Johnson/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Za ekipu iz Sijetla debitovao je srpski fudbaler Dejan Joveljić, koji je postigao oba gola za svoj tim.

Srpski fudbaler se upisao u strelce u 12. i 48. minutu. Joveljić, koji je u Sijetl stigao pre pet dana iz Sporting Kanzas Sitija, odigrao je ceo za Saunderse.

- Osećaj je bio neverovatan. Sjajno je igrati pred ovakvim navijačima... Pružili su nam vetar u leđa koji nam je bio potreban, veoma sam srećan. Nadam se da ću ih videti u ovolikom broju i na narednim utakmicama" - izjavio je Joveljić posle meča i pohvalio publiku koja je poznata po atmosferi koju pravi na NFL utakmicama Sijetl sihoksa.

Strelci za tim iz Čikaga bili su Maren Haile-Selasije u 38. i Robert Levandovski u 82. minutu.

Fudbaleri Sijetla se nalaze na 12. mestu na tabeli Zapadne konferencije MLS lige sa 26 bodova, dok je Čikago treći na Istoku sa 37.